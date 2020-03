„Taková je realita. Bohužel se nemůžeme stavět na zadní. Naopak, rozhodnutí musíme respektovat,“ ví dobře ředitel Slovácka Petr Pojezný.

„Samozřejmě pro mě je to velké zklamání. Fotbal se hraje přece kvůli lidem, ale nic s tím nenaděláme. Rozhodnutí musíme respektovat,“ uvedl manažer prvního týmu Slovácka Veliče Šumulikoski.

Odložení by podle něj nic nevyřešilo. „Moc času není. A nikdo z nás neví, co bude zítra, natož za dva týdny,“ pronesl.

LFA tak následovala Fotbalovou asociaci ČR, která organizuje nižší soutěže včetně mládežnických a domácího poháru MOL Cupu a rovněž rozhodla, že zápasy budou pokračovat bez diváků.

Na stadion se dostane pouze sto lidí. Odpovědnost za dodržení určené kvóty bude mít pořádající klub.

„Budeme rádi, když se do toho vlezeme,“ přiznává Šumulikoski. „Vždyť jenom hráčů je osmnáct, členů realizačního týmu i s doprovodem deset. Pak je tam pět lidí z vedení klubu, pořadatelé, podavači míčů, zdravotní služba,“ pokračuje.

Pojezný žádá všechny fanoušky, aby nastalou situaci brali vážně a nesnažili se jakýmkoliv způsobem dostat do areálu stadionu.

„Velice nás tato situace mrzí, ale musíme ji respektovat. V případě porušení pravidel bychom mohli ohrozit bezpečnost obyvatel z nařízení Vlády ČR a svým jednáním byste mohli vystavit klub několikamilionovému finančnímu postihu,“ říká.

Nejen Slovácko kvůli zápasu bez diváků přijde i o desítky tisíc korun.

„To ale v této souvislosti není pro nás až tolik podstatné. Hlavní je, aby se situace zklidnila a dala co nejdříve do pořádku,“ přeje si Pojezný.

Podle Šumulikoskiho bude mít opatření na všechny kluby velký dopad. „Ekonomická stránka věci je další problém. Třeba nám někdo část peněz vrátí, ale moc s tím nepočítáme,“ uvedl osmatřicetiletý rodák ze Strugy.

Bývalý reprezentant Makedonie, který v kariéře prošel Zenitem Petrohrad, Bursasporem nebo Ipswichem Town, před prázdnými tribunami v minulosti několikrát nastoupil a dobře ví, že to není nic příjemného.

„Vždycky to bylo nařízení svazu, který potrestal klub kvůli problémům s fanoušky. Bylo to divné, přišlo mi to jako přátelák,“ říká.

Partě kouče Svědíka ale věří, že se dokáže na mistrovský duel s Olomoucí dobře nachystat a i před prázdnými tribunami odehraje dobré utkání.

„Kluci už na soustředění v Turecku ukázali, že umí hrát fotbal i bez diváků. Uvidíme, jak se s tím popasují v sobotu. Budou to mít těžké, ale věřím, že to zvládnou,“ pravil Šumulikoski.

Obránci Slovácka Patriku Šimkovi se rozhodnutí Ligové fotbalové asociace úplně nezamlouvá.

„Píši si s kamarády ze Slovenska, co hrají první ligu. V pátek mají zápas mezi sebou a volný víkend. Já se asi přikláním taky k variantě odložit utkání. Vždyť proti Baníku Ostrava i proti Slavii přišlo sedm tisíc diváků. Fotbal se má hrát pro lidi, jinak to nemá nějaký větší smysl,“ míní osmadvacetiletý zadák.

Zatímco celek z Uherského Hradiště se bude muset bez podpory věrných příznivců obejít v sobotu proti Olomouci, ševci hrají už v pátek v Jablonci, kde jsou na komorní atmosféru zvyklí.

„Je pravda, že zrovna tam na fotbal chodí méně lidí, na druhé straně určitě je rozdíl, když na tribuně alespoň někdo sedí, nebo tam není vůbec nikdo. V tomhle to bude hodně specifické a sám jsem zvědavý, jak se kdo s tím vypořádá,“ uvedl obránce Fastavu Dominik Simerský.

Záložník Adnan Džafić si před úplně prázdnými tribunami zahraje v soutěžním zápase vůbec poprvé.

„Je škoda, že na stadionu nebudou vůbec žádní diváci, ale na druhé straně je dobře, že liga pokračuje a že se nebude přerušovat,“ říká bosenský fotbalista.

„Samozřejmě kdyby se situace zhoršovala, tak bych asi byl pro přerušení,“ přidává.

Rodák z Visoka vnímá šíření nákazy po celé Evropě a bedlivě sleduje i situaci v rodné zemi.

„V Bosně je to podobné jako tady v Česku. Tam už jsou taky uzavřené školy a fotbal se hraje bez diváků,“ informuje.

Staronového trenéra Zlína Bohumila Páníka tak na severu Čech čeká hodně divná obnovená premiéra.

„Je jasné, že se fotbal hraje pro lidi. Na světě jsou ale důležitější věci. Riziko infekce musíme plně respektovat. Vždycky je lepší tomu předejít, než potom něčeho litovat,“ říká zkušený kouč.

V bohaté kariéře nikdy nic podobného nezažil. „Samozřejmě je to obrovská škoda, ale až po zápase uvidíme, pro koho to vlastně byla výhoda, nebo nevýhoda,“ zůstává v klidu.

Vedení zlínského Fastavu nyní problémy až tolik nevnímá, počítat ztráty bude až za týden po domácím utkání s Baníkem Ostrava. O duel dvou tradičních moravských rivalů je vždycky mezi fanoušky zájem, tentokrát se utkání na Letné odehraje v komorní atmosféře a bez diváků.

„Samozřejmě o nějak peníze přijdeme, není to ideální, ale za sebe i celý zlínský klub mohu říct, že respektujeme jakékoliv rozhodnutí. Zdraví nejen hráčů, ale i dalších lidí, je na prvním místě,“ ví dobře i generální manažer zlínského Fastavu Zdeněk Grygera.

V první lize zbývá odehrát šest kol základní části a pětikolová nadstavba.