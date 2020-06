Po hodině hry pak posadil balon na hlavu útočníka Poznara a připsal si i gólovou asistenci.

„S Robem si rozumíme už delší dobu. Víme, co od sebe čekat. Dneska bylo vidět, že nám to funguje,“ líčil Džafić po výhře 3:1 nad Opavou.

Že ani jeden z nich neumí bránit? S tím na ofenzivně laděného fotbalistu nechoďte.

„Někdo říkal, že nejlepší obrana je útok. Tak když budeme útočit, nemusíme bránit,“ směje se Bosňan.

První duel nadstavbové části si stejně jako většina zlínských hráčů náramně užíval.

„Zápas mě moc bavil,“ přiznává. „Když dáme gól ve druhé minutě, tak je to pak jednodušší,“ cítí.

Ševci měli famózní vstup do utkání. Domácí Conde už ve 2. minutě zachytili nedůrazný odkop Hnaníčka. Janetzký po Čanturišviliho přihrávce pláchl hostující obraně, předložil míč nabíhajícímu Džafićovi, jenž balon zblízka uklidil do sítě a poslal Fastav do bleskového vedení.

„Věřil jsem, že Žíďas (Žídek – pozn. red.) půjde do bloku a že ho prostřelím mezi nohama. Pokud jsem to z té blízky dobře viděl, tak nějak to i vyšlo,“ radoval se šťastný střelec.

Fastav pak měli v první půli i další možnosti ke skórování, z nadějných příležitostí ale vytěžili pouze druhý gól. „Přitom to klidně mohlo být i 4:0,“ myslí si Džafić.

„Místo toho si do poločasu necháme dát hloupý gól, čímž jsme si to trochu zkomplikovali. Naštěstí nás uklidnil třetí gól,“ pokračuje.

Opava trojitým střídáním maximálně posílila ofenzivu, ale zlínskou pohodu a soustředěnost narušila až v samém závěru, kdy Simerský zblokoval střelu Železníka a Dostál vytáhl na roh hlavičku vlastního spoluhráče Jiráčka.

„Tento rok máme oporu v obou gólmanech. Víme, že nás v kritických situacích podrží. I zásluhou Dostála jsme zvítězili,“ ví dobře.

Domácí měli duel po většinu času pod kontrolou, zkomplikovali si jej pouze nedůsledností ve vlastní šestnáctce.

„Měli jsme víc odražených balonů, možná jsme se i lépe hýbali. Až na dvě či tři situace jsme měli zápas ve svých rukou,“ souhlasí Džafić.

Přitom si před utkáním uvědomoval vážnost situace i důležitost prvního nadstavbového střetnutí.

„Je to takové nervóznější, víme o co hrajeme,“ přitakává.

„Nechceme se dostat pod ještě větší tlak, proto to trošku vnímáme,“ doplňuje.

Ševcům neuškodil vytrvalý déšť ani podmáčené hřiště.

„Před pátečním tréninkem byla tráva výborná. V noci ale asi hodně pršelo, protože při zápase to bylo dost těžké,“ přiznává.

Fotbalisté Zlína díky sobotnímu trimfu na třináctém místě tabulky navýšili náskok na čtrnáctou Karvinou na čtyři body, Opava klesla na poslední místo.

Další duel sehrají ševci užv úterý doma proti Příbrami.

„Po pandemii koronaviru se hraje furt. Proto se snažíme co nejlépe zregenerovat, abychom příští zápas byli čerství,“ říká Džafić.

„Doufám, že s Příbramí, která hrála taky v sobotu zvládneme ,“ přeje si.

Moravanům na rozdíl od soupeře odpadne náročné cestování, jinak ale rodák z Visoka velkou výhodu v podobě domácího prostředí nevidí.

„Hlavně musíme k zápasu přistoupit poctivě a nic nepodcenit. Nesmíme si připustit, že by to po relativně snadné výhře nad Opavou mělo jít samo, dodal.