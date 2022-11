Letní posila Viktoria se prosadila ve 20. a 68. minutě, mezi ně vměstnal svůj gól Tomáš Chorý. Plzeň tak drží v lize od loňského října neporazitelnost už 35 zápasů, což je klubový rekord.

„Pro nás to nebyl jednoduchý zápas, jak by mohl napovídat výsledek. Za stavu 2:0 nás Zlín trochu přitlačil, neměl sice šanci, ale tlak ano, drželi jsme míč, trpělivou hrou jsme si vytvořili šance a dali jsme tři góly,“ pochvaloval si plzeňský kouč Michal Bílek.

Do Baťova města, kde prožil vydařené angažmá, se vždycky rád vrací za známými, bývalými kolegy i pro body.

„Jsem spokojen, není to pro nás jednoduché po Lize mistrů hrát hned po třech dnech českou ligu. Hráčem zápasu je vždy ten, kdo je produktivní. Dnes to byl Jirka, ale skvělou práci odvedl celý tým. Kvalitu má, dobře střílí i přihrává a dnes nám ukázal, jak může být týmu prospěšný,“ dodal Bílek.

Plzeň se výsledkově otřepala ze středečního debaklu v Lize mistrů na hřišti Interu Milán (0:4). Zároveň se povzbudila na úterní zápas v této soutěži, kdy bude doma s Barcelonou v posledním duelu skupiny C usilovat o první body.

Ševci své příznivce vůbec nepotěšili. Fanouškům více než porážka vadil až příliš bojácný výkon, který na favorita nestačil.

Zlíňané v lize zvítězili v jediném z posledních osmi kol, zůstali na patnácté pozici, ale poslední Pardubice už ztrácejí jen tři body.

„Jsme v krizi, ať hraje Petr nebo Pavel, je to jedno, ale náš výkon nesmí sklouznout do pasivity, musíme být důraznější a živelnější. Útlum na týmu je vidět,“ připouští kouč FC TRINITY Jan Jelínek.

Svěřence neměl po sobotním utkání za co chválit. „Je to jednoznačně zasloužené vítězství Plzně, předvedli tady velikou kvalitu v efektivitě i zakončení, prosadili se svým fotbalem proti nám. My jsme chtěli být aktivnější v první půli, ale nedostali jsme se do tempa, bylo to takové mrtvé z naší strany. Hrát víc jsme začali až po druhé brance, ale to už je pozdě, jí se těžko dávají góly, dokážou si odpočinout v hlubokém bloku. My jsme na ně nenašli recept,“ dodal smutně.