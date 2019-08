Další zaváhání už by byl pro Csaplárův tým problém. „V naší situaci je každý soupeř těžký. Na druhé straně doma jsme silní. Věřím, že na Letné body získávat budeme,“ pronesl útočník Fastavu Antonín Fantiš.

Ztrátu si nepřipouští ani gólman Dostál. „Doma chceme bodovat vždycky naplno a nehledíme, s kým hrajeme. Nám je jedno, zda je to Slavia, Liberec nebo Teplice,“ tvrdí zlínská jednička. Podle Fantiše se ševci potřebují nakopnout výhrou, kterou by pak potvrdil také na soupeřově stadionu. „Doufám, že nastartujeme sérii a budeme pravidelně bodovat,“ přeje si.

Moravané v úvodních čtyřech kolech získali jenom tři body a po víkendu se krčí na předposledním místě. „Spokojení určitě nejsme. Je to málo, představovali jsme si to jinak, musíme se z toho dostat sami. Teplice musíme herně a hlavně výsledkově zvládnout,“ ví kapitán Fastavu Petr Jiráček.

Bývalý reprezentant cítí, že si mančaft pod novým trenérem Csaplárem teprve sedá. „Řekl bych, že to ještě není úplně ono. Někdy tam ty náznaky jsou, pak ztratíme pár lehkých balonů a vykolejí nás to. Někdy to jde a někdy ne. Musíme věřit tomu, že se naším stylem se prosadíme celých devadesát minut, ne jenom dvacet,“ říká zkušený středopolař.

Trenér Fastavu Josef Csaplár respektuje kvalitu soupeře a vnímáme jeho sílu ve venkovních utkáních, ve kterých zatím získal čtyři body. „Osobně jsem viděl jeho poslední zápas v Ostravě. Inspiraci ale vždycky hledám ve svém vlastním týmu,“ říká zlínský kouč.

Příprava na utkání probíhá standardně. „Určitě musíme mít motivaci odčinit derby. Všiml jsem si, kolik přijelo zlínských fanoušků, kteří se prezentovali také choreem. Hrozně se mi to líbilo a moc jsem to ocenil, že si s tím dali práci a mrzí mě, že to říkám až teď,“ prohlásil Csaplár.

Teplice nastoupí k prvnímu ligovému duelu přesně po dvou týdnech, jelikož jejich nedělní souboj s Mladou Boleslaví byl odložen kvůli problémům s odletem Středočechů z Kazachstánu, kde sehráli odvetu 2. předkola Evropské ligy. „Pokud jsme pořád v rytmu, oni mohli doléčit hráče,“ připomíná Csaplár.

Severočeši doma utrpěli od mistrovské Slavie debakl 1:5, ale ve dvou venkovních zápasech nové ligové sezony neprohráli. Z Příbrami si odvezli bod za remízu 1:1 a z Ostravy výhru 1:0 nad Baníkem.

„Začali jsme sezonu na venkovních hřištích dobře, rádi bychom na to navázali. Doufáme, že ze Zlína nějaké body přivezeme. Ve Zlíně nás nečeká nic jednoduchého. Má tři body, bude potřebovat domácí zápas zvládnout," prohlásil asistent teplického kouče Pavel Drsek.

Podle něj dosavadní výsledky Zlína zkreslují. „Třeba proti Slavii hrál prvních šedesát minut fantastický fotbal, prohrál nešťastně. Kdyby dal Fantiš na 1:0, tak by ten zápas vypadal úplně jinak. Bude to těžké utkání," tuší Drsek.

Severočeši chtějí bodovat i kvůli vyhlídce na následující soupeře. "Potřebujeme něco urvat, protože nás pak čeká Plzeň a jedeme do Olomouce. Vzhledem k losu musíme sbírat body všude," ví Drsek.

Utkání má výkop dnes v 18:00, přímý přenos vysílá ČT2. Páteční termín Csaplárovi na rozdíl od hráčů až tolik nevyhovuje. „Fotbalové utkání je pro mě svátek. Mělo by se hrát pod světly jako divadlo. Jestliže je to ale svátek, tak ten připadá na sobotu a neděli. Rozdělování na pátek až pondělí je podle mě nešťastné,“ dodává.

FORTUNA:LIGA, 5. kolo –

FC Fastav Zlín (15.) – FK Teplice (13.)

Výkop: dnes v 18.00, stadion Letná

Rozhodčí: Ginzel - Kotík, Batík (Vojkovský)

Ligová bilance: 7-3-12

Poslední zápas: 1:2 (30. Moulis, 65. Hora – 39. Vyhnal, 12. prosince 2018)

Pravděpodobné sestavy: Zlín: Dostál – Hlinka, Buchta, Azackij – Matejov, Janetzký, Jiráček, Mašek, Bartošák – Fantiš - Poznar.

Teplice: Grigar - Vondrášek, Jeřábek, Shejbal, J. Mareš - Hora, Ljevaković, Kučera, Moulis - Žitný – Mareš.

Tip deníku: 2:0