„Musíme zapomenout. Odpočinout si, nastavit hlavy a pak dobře potrénovat, aby příští sezona byla mnohem lepší,“ říká Antonín Fantiš.

Ševci mají za sebou další nepovedený ročník. Hlavně jaro Fastavu vůbec nesedlo. I když se Zlíňané v předstihu zachránili, herně i výsledkově to drhlo.

Změna trenéra sice přinesla zlepšení, celkově se zlepšila i atmosféra uvnitř klubu, na výhru však Poznar a spol. čekají dál. Výsledky nejsou, pracovat musí ještě víc.

„Za mě fotbal, který jsme hráli dneska i minule doma proti Liberci hlavně v první půli, měl z naší strany slušné parametry. Je to lepší než dřív, ale zatím nám to nepřineslo ovoce v podobě vítězství,“ štve Fantiše.

„Máme šance, do kterých se dostáváme. Až je začneme proměňovat a budeme střílet góly, tak výsledky přijdou. Budeme bodovat i vyhrávat,“ věří.

Také v sobotním derby hosty srazily neproměněné příležitosti. Ševci zahrozili v první půli, skórovat mohli i po změně stran. Žádnou možnost ale nevyužili, i proto vyšli proti rivalovi střelecky i bodově naprázdno.

„Vypracovali jsme si dostatek šancí na to, abychom tady získali minimálně bod. Určitě koncovka je hlavní faktor toho, proč jsme tady neuspěli,“ ví dobře.

Také bývalý hráč Ostravy, Jablonce nebo Příbrami se dvakrát ocitl sám před domácím gólmanem Bajzou, ale ve 39. minutě poslal balon po centru Procházky hlavou vedle, přesný nebyl ani později.

„Mrzí mě to, protože to byl krásný balon od Venci. Snažil jsem se to dát na zadní tyč, bohužel to šlo vedle,“ litoval Fantiš.

Ševci tak nakonec asistovali u oslav největšího rivala. Pohledy na juchajícího protivníka nebyl pro ně zrovna příjemný. „Porážka v derby vždycky bolí, kór když je to je to poslední zápas sezony. Určitě jsme se chtěli rozloučit s fanoušky dobrým výkonem, ale hlavně dobrým výsledkem, protože vím, že pro fanoušky je to obrovsky důležité. Bohužel se nám to nepovedlo a nezvládli jsme to,“ dodal smutně.