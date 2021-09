Před třemi lety se jim Pražany brankou Beuaguela v závěru podařilo povalit, v poledních pěti duelech ale se Spartou jen jednou remizovali, jinak pokaždé vyšli naprázdno.

I teď jsou outsiderem. Předem se ale nevzdávají. I když počítají ztráty, v minulosti dokázali rudý tým nejednou zaskočit. I nyní si na neoblíbeného protivníka věří.

Už jenom kvůli lidem by jej zase rádi dostali. „Věřím, že nás přijde povzbudit hodně fanoušků. Utkání i díky nim bude mít zase náboj. Sparta je svátek nejenom pro hráče, ale i pro lidi,“ říká asistent trenéra Fastavu Zlín David Hubáček.

Pokud chtějí ševci uspět, musí zlepšit obrannou fázi.

V lize inkasovali už osmnáct branek, nejvíc ze všech týmů FORTUNA:LIGY.

„Vždycky je to o poctivé defenzivě, ze které se vychází do útoku. Doufám, že se v tom zlepšíme a budeme nebezpeční směrem dopředu,“ přeje si Hubáček.

Také někdejší vynikající obránce cítí, že klíčové pro sobotní duel bude neinkasovat gól jako první. „To je asi alfa a omega všeho“ vnímá.

„Musíme udržet nulu co nejdéle, nebýt pasivní. Naopak se pokusit prosadit a vstřelit gól,“ zná recept na úspěch.

Problém je, že Zlíňané v derby přišli o vyloučeného Procházku. Kromě bývalého reprezentanta Fastavu scházejí také další zadáci Kolář a Matejov. Fit není ani defenzivní středopolař Hlinka.

Zadek je rozbitý, není moc kam sáhnout. „Nějaké varianty samozřejmě pořád jsou. Uvidíme na konci týdne, jak na tom kluci budou. Výběr se nám sice trošku zúžil, ale poradíme si s tím,“ nemá strach Hubáček.

Zlínští trenéři ale riskovat nemíní, do bitvy půjdou jenom stoprocentně zdraví borci. „Někteří hráči nejsou stoprocentně fit, takže do zápasu naskočí jen ti, co budou v pořádku a podají maximální výkon,“ má jasno Hubáček.

Také Sparta má problémy s marodkou. Možná i kvůli absencím poslední dva ligové duely nezvládla podle představ.

Pražané nejprve prohráli v Plzni 2:3 a naposledy jen doma remizovali s Jabloncem 1:1.

V tabulce jsou po ztrátách třetí, na vedoucí Viktorii ztrácejí čtyři body. Druhá je Slavia, která však má o zápas méně.

Vrbův tým klopýtá hlavně venku, na soupeřových stadionech získal jen tři body. Ve středu ale zvládl pohárový souboj v Líšni, po jasné výhře 3:0 bez obtíží postoupil do osmifinále MOL Cupu.

„Každý vidí, že se Sparta změnila. Trenér Vrba praktikuje ofenzivní styl, což je vidět při zápasech, kdy střílí hodně branek,“ všímá si Hubáček.

Sparťané letos nasázeli už devatenáct gólů. Ofenzivní hvězdou je reprezentant Adam Hložek.

Nejproduktivnějšího hráče trenér Vrba v Brně stejně jako další opory šetřil. „Sparta má ofenzivně laděný tým, není to jenom o Hložkovi, ale o celém jejím mančaftu. Samozřejmě Hložek je vynikající hráč, budeme se muset na něj připravit,“cítí Hubáček. arianty samozřejmě jsou. Uvidíme na konci týdne, jak na tom kluci budou. Výběr se nám sice trošku zúžil, ale poradíme si s tím,“ nemá strach Hubáček.

Zlínští trenéři ale riskovat nemíní, do bitvy půjdou jenom stoprocentně zdraví borci.

„Někteří hráči nejsou stoprocentně fit, takže do zápasu naskočí jen ti, co budou v pořádku a podají maximální výkon,“ tvrdí Hubáček.

Také Sparta má problémy s marodkou. Možná i kvůli absencím poslední dva ligové duely nezvládla podle představ. Pražané nejprve prohráli v Plzni 2:3 a naposledy jen remizovali s Jabloncem 1:1.

V tabulce jsou po třech ztrátách třetí, na vedoucí Viktorii ztrácejí čtyři body, druhá je Slavia, který však má o zápas méně.

Vrbův tým klopýtá hlavně venku, na soupeřových stadionech získal jen tři body. Ve středu ale zvládl pohárový souboj v Líšni, po jasné výhře 3:0 bez obtíží postoupil do osmifinále MOL Cupu.

„Každý vidí, že se Sparta změnila. Trenér Vrba praktikuje ofenzivní styl, což je vidět při zápasech, kdy střílí hodně branek,“ všímá si Hubáček.

Sparťané letos nasázeli už devatenáct gólů. Ofenzivní hvězdou je reprezentant Adam Hložek. Nejproduktivnějšího hráče trenér Vrba v Brně stejně jako další opory šetřil.

„Sparta má ofenzivně laděný tým, není to jenom o Hložkovi, ale o celém jejím mančaftu. Samozřejmě Hložek je vynikající hráč, budeme se muset na něj připravit,“ cítí Hubáček.

FORTUNA:LIGA, 9. kolo -

FC Fastav Zlín (10.) - AC Sparta Praha (3.)

Výkop: sobota v 19.00, stadion Letná

Rozhodčí: Machálek - Hrabovský, Hurych (Zaoral) | VAR: Adam | AVAR: Vlček

Ligová bilance: 7-7-18, 68:118

Poslední zápas: 0:3 (20. Karabec, Hancko z penalty, 50. Kozák, 20. února 2021)

Pravděpodobné sestavy: Zlín: Rakovan – Fillo, Cedidla, Simerský, Vraštil – Conde, Tkáč – Dramé, Hrubý, Čanturišvili – Poznar. Trenér: Jelínek.

Sparta: Nita – Vindheim, Čelůstka, Hancko, Wiesner – Pešek, Pavelka, Hložek, Sáček, Haraslín – Drchal. Trenér: Vrba.Trenér: Vrba.

Tip Deníku: 1:2