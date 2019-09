Zbraň na Spartu. Zlín získal na hostování jejího odchovance Folprechta

Odchovanec Lukáš Holík to není, fotbalisté Zlína získali do středu zálohy jiného borce. Vedení Fastavu se dohodlo se Zdeňkem Folprechtem. Bývalý hráč Žižkova, Brna či Liberce se do FORTUNA:LIGY vrací z Kypru, na Letné bude hostovat do konce letošního roku.

Fotbalisté Zlína získali na hostování do konce roku 2019 záložníka Zdeňka Folprechta. | Foto: FC Fastav Zlín

Osmadvacetiletý středopolař si premiéru ve zlínském dresu odbyde v neděli proti Spartě, jejíž je odchovancem. Folprecht v nejvyšší soutěži debutoval v únoru roku 2010 pod trenérem Chovancem proti Příbrami. Utkání skončilo nerozhodně 1:1 a kladenský rodák se díky tomu stal mistrem ligy. Moc příležitostí ve Spartě ale nedostal, a tak hostoval na Žižkově a v Brně. V červnu 2015 opustil definitivně Spartu a domluvil se na angažmá v Liberci. Pod Ještědem podepsal tříletý kontrakt. V dresu Slovanu si zahrál Evropskou ligu, v lednu 2017 zamířil do ázerbájdžánského Neftçi Baku PFK, odkud se v červnu vrátil zpět na sever Čech. Po anabázi na Kypru v týmu Paphos FC bude hrát za Zlín. Ve Fastavu bude hostovat do konce roku 2019. Potvrzeno. Slaměna bude hostovat v Prostějově, Bačo vypomůže Líšni Přečíst článek ›

Autor: Libor Kopl