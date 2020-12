Ševci se okamžitě po oznámení verdiktu začali chystat na nedělní duel s Pardubicemi. Hru východočeského soupeře pečlivě studovali při zápase nováčka na Spartě.

I když favorit doma vyhrál 2:0, hosté na Letné rozhodně nezklamali. „Zápas nám jenom potvrdil to, co už o něm víme. Pardubice hrají s elánem, s chutí. Jsou organizované, daří se jim. Vůbec nepůsobí, že přišly z druhé ligy,“ chválí nejbližšího protivníka pětačtyřicetiletý kouč.

Pro spoustu fanoušků i odborníků byly Pardubice velkým zjevením, Somberga výkony ani výsledky „neznámého týmu“ až tolik nepřekvapily. „My jsme taky před lety postoupili do ligy a nikdo s námi nepočítal. Po pár kolech jsme najednou vylétli nahoru. Brnu se nedaří, jim ano,“ říká.

Východočeši těží nejen z nováčkovského elánu, ale i ze soudržnosti, kompaktnosti. Mančaft je delší dobu pohromadě, nemá žádné hvězdy.

O to víc je semknutý, nikomu nic nedaruje. „Většinou to je tak, že jeden z nováčků je vždycky nahoře, druhý spíš dole. Teď to vyšlo na Pardubice, které tomu svojí organizací jdou naproti,“ míní. „Chytily začátek, udělaly body, což je nakoplo. Velký rozdíl oproti Zbrojovce, které zase úvod nevyšel a teď má problémy,“ srovnává.

Vítězství nepřijde samo

Zároveň si uvědomuje, že Moravany nečeká v Ďolíčku, kde Pardubice hrají své domácí zápasy, nic jednoduchého. „Pokud bychom podali stejný výkon jako v Příbrami, bylo by nemožné soupeře zastavit,“ má jasno. „Abychom v nadcházejícím utkání uspěli, musíme podat diametrálně rozdílný výkon. Kvalitu na to máme dost velkou, ale vítězství nepřijde samo,“ ví dobře Somberg.

Cesta ke třem bodům vede hlavně přes aktivnější hru směrem dopředu a napadání. „Ze dvou střel na branku těžko vyhrajeme,“ poznamenal.

Ševcům bude v hlavním městě scházet vykartovaný útočník Poznar.

Nejlepší střelec Fastavu si měl dvouzápasový trest odpykat už ve středu proti Slavii, kvůli odloženému utkání bude ale stát v neděli s Pardubicemi. „Z tohoto pohledu nás to mrzí. Počítali jsme s tím, že už bude k dispozici,“ přiznává.

Poradit si zlínští fotbalisté musí i bez důrazného forvarda. „Nemůžeme se dostat do situace a být na prášky z toho, že nám chybí jeden hráč. Tak by tomu nemělo být v žádném klubu ani u nás,“ prohlásil.

Naopak menší výhodu mají Moravané v tom, že uprostřed týdne pošetřili síly, kdežto nováček vydal spoustu energie a sil na Spartě. „Určitě to hraje nějakou roli, na druhé straně mají na přípravu a odpočinek tři dny, což je dost,“ míní. „Kdyby se hrálo už v sobotu, byl by to pro ně možná problém, ale jelikož mají v týmu až na dva či tři zkušené hráče samé mladé kluky, zregenerují dostatečně. Navíc to pro ně bylo první vložené kolo,“ upozorňuje Somberg.

Proti mateřskému klubu poprvé v nejvyšší soutěži nastoupí obránce Tomáš Čelůstka. Mladší bratr českého reprezentanta se se starším sourozencem Ondřejem potkal ve středu na Letné , v neděli zase půjde proti rodnému Zlínu.

Somberg oba borce v minulosti vedl v mládeži Fastavu. „Musím říct, že Tomáš byl vždycky pravý opak Ondřeje,“ tvrdí zkušený kouč.

„Nebyl tolik důrazný jako brácha, zato byl techničtější. Vzhledem k tomu, že v pozdějším věku přidal houževnatost, kterou v dorostu moc neměl, dokázal se prosadit i v mužích. V kariéře prokázal trpělivost, dostal se až do ligy, v tomto před ním smekám,“ dodává zlínský asistent.