Kapitán Fastavu v sobotním duelu udeřil hned ve 12. minutě. Železník využil mizerné rozehrávky protivníka a ve skluzu uklidil balon do sítě.

„Kluci už říkali, že přesně takto dávám góly jenom já. Mám z něho radost. Když to řeknu natvrdo, nebyl jsem zdechlý a šel jsem do souboje. Za to jsem byl odměněný gólem,“ uvedl autor první trefy fotbalistů Zlína v letní přípravě.

Bývalý forvard Slavie a Mladé Boleslavi mohl v prvním poločase skórovat ještě jednou, ale po Matejově přihrávce pálil vedle. „Robo mi to dával pod sebe, já jsem to chtěl zakončit v co největší rychlosti, bohužel to šlo trošku vedle,“ popisuje svoji příležitost Palič, jak mu spoluhráči i fanoušci přezdívají.

Sobotní duel pro Železníka skončil předčasně už na konci první půle, kdy se lehce zranil a raději střídal. „Šel jsem do souboje, a jak jsem doskočil na tvrdý terén, tak se mi koleno trošku otočilo. Snad to nebude nic vážného,“ věří.

V úmorném vedru toho měl i tak dost. „Je to těžké, ale zase pro obě strany stejné. Horko mi ani tak nevadí, jako spíš hřiště, které jsou tvrdé a bolí z nich nohy,“ říká.

Hodnotit letní přípravu pod novým koučem Csaplárem zatím příliš nechce. „Trénujeme teprve týden a vždycky po přestávce je to náročné. Velkou roli v tom hraje počasí, které je extrémní. Zápas jsme však zvládli, vyhráli jsme, takže jsme spokojení,“ pronesl.

Jedním gólem k triumfu nad Spartakem Trnava přispěl také Železník. „Já chci dávat pokaždé branky,“ tvrdí zlínský útočník. „Bohužel minulá sezona pro mě byla neúspěšná. To už ale já házím za hlavu, to už je pryč. Já se nyní soustředím na další ročník. Připravím se na něj co nejlépe dovedu a doufám, že branky zase začnu dávat,“ věří.