Ševce v prvním letošním mistrovském zápase čeká duel na hřišti poslední, ale notně posílené Opavy.

„Přát budu určitě Zlínu. Ne, že bych měl něco proti Opavě, to vůbec ne, ale přece jenom jsem Zlíňák. Vyrostl jsem tam, kluky stále sleduji a fandím jim,“ přiznává třicetiletý fotbalista.

Sázkařům radit nechce, porážka Fastavu na půdě aktuálně nejhoršího ligového celku by jej ale celkem překvapila.

„Přestávka nebyla zase tak dlouhá, takže si myslím, že kluci neztratili kondici. Opavě se proti Zlínu dlouhodobě nedaří, navíc hodně obměnila kádr, což jí na začátku jarní části sezony svědčit. Myslím si, že tři body poputují do Zlína,“ je přesvědčený.

Slezané přitom po zpackaném podzimu přivedli do mužstva hned osm posil. Opavu mají nakopnout útočníci Smola s Čvančarou, záložníci Nešický s Kulhánkem, či zlínský odchovanec Patrik Hellebrand. Dalšími nováčky jsou brankář Digaňa, obránce Březina a středopolař Kania.

„Tušil jsem, že obměna bude větší. Nějaké informace jsem měl, takže jsem nebyl nějak překvapený,“ přiznává.

Zda to ale bude na záchranu stačit, netuší. „Budou to mít hodně těžké,“ myslí si. Sestup ale nepřeje nikomu. Sám si o patro níž v minulosti zahrál a ví, že zápasy proti Spartě, Slavii nebo Plzni mají úplně jiné grády než souboje s Varnsdorfem, Táborskem či Prostějovem. „Liga je liga,“ ví dobře.

A tu Opavští opouštět nemíní. Hlavně proto mohutně posilovali, zato kádr Fastavu se po podzimu vůbec nezměnil. Na Letné skončil jen dlouhodobý marod Vyhnal, zbytek týmu zůstal po kupě. Zůstaly opory, na které dotírají sebevědomí mladíci.

„Vždycky je lepší, když je kádr pohromadě a doplní se maximálně dvěma hráči. Navíc zimní přestávka byla opravdu krátká a na nějaké větší přesuny bude čas v létě,“ myslí si.

Bude to válka

Jednoduché to mít ale hosté v Městských sadech rozhodně nebudou. Problémem nemusí být jen odhodlaný protivník, ale také těžký terén. I když opavské hřiště je stejně jako všude jinde v lize vytápěné, vydatné mrazy a případná sněhová nadílka mohou život hráčům výrazně zkomplikovat.

„Terény určitě nebudou nahrávat nějakému líbivému fotbalu. Jak říká trenér Páník, bude to válka. Ale doba je taková, že kluby jsou rády, že můžou vůbec hrát,“ připomíná složitou koronavirovou dobu.

Sám by taky konečně někde naskočil a zase byl součástí nějaké party. Po prosincovém konci v Opavě, kde se dohodl na ukončení smlouvy, stále zůstává bez angažmá. Momentálně je doma a připravuje se individuálně. „Jsem v kontaktu s agenty, uvidíme, co bude. Nějaké nabídky mám, tak snad se něco dotáhne do konce,“ přeje si.