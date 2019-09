„Je to škoda, mohli jsme si domů odvést alespoň bod,“ povzdechl si zkušený forvard Fastavu, který hned v 5. minutě střídal zraněného záložníka Podia. Že by ale brzké střídání ovlivnilo výkon Zlína, si Železník nemyslí.

„Pablo si otočil koleno nebo kotník, to se stává. My jsme to utkání nezvládli v hlavách,“ ví Železník.

Hlavně výkon v první půle neměl od borců hrající v tradičních žlutých dresech ligové parametry. „Bylo to od nás špatné, žádná jízda. Byli jsme ospalí, všude pozdě,“ říkal.

Ševce nahlodali výroky rozhodčího, pak už se do hry dostávali složitě.

„Nechci říct, že rozhodčí otočil dva sporné fauly, ale my jsme si to zbytečně dali do hlavy a začali se hádat,“ říká Železník. „Tohle bychom měli ustát a soustředit se sami na sebe,“ uvědomuje si.

Jihočeši byli v úvodní části nebezpeční a zaslouženě šli po trefě Brandnera do vedení. I když se Moravané po přestávce zlepšili a několikrát zahrozili, gól ani přes několik slibných příležitostí nedali a domů odjeli s prázdnou.

„Přišlo mi, že jsme si to zbytečně komplikovali,“ říká Železník.

„Pořád jsme si to ťukali ve středu hřiště, a i když jsme balon dostali do strany, stejně jsme to pořád obehrávali, aniž bychom ho poslali do šestnáctky, kde jsme byli s Poznym,“ líčí.

Porážku na záložníky ale nesváděl. „Od všech to bylo špatné,“ řekl natvrdo.

Ševci věří, že jim po dvou porážkách pomůže reprezentační přestávka.

„My si to můžeme nějak zhodnotit, to ale nic nemění na tom, že jsme poslední utkání měli zvládnout,“ prohlásil devětadvacetiletý forvard. „Teď bychom se každý měl zamyslet sám nad sebou a hlavně musíme dobře potrénovat,“ dodal Železník.