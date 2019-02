Fotbalistům Zlína úvodní duel na herním soustředění v Turecku výsledkově nevyšel. Ševci sice od 7. minuty po trefě útočníka Tomáše Poznara nad Nižným Novgorodem vedli, ale útočník Železník v první půli neproměnil pokutový kop a Fastav v nevydařeném druhém poločase vedení ztratili a nakonec pátému týmu druhé ruské ligy v nedělním souboji podlehli 1:2. O obrat se postarali Sergejev a Fomin.

Třicetiletý útočník Zlína Tomáš Poznar se trefil do sítě ruského Nižného Novgorodu. Ševci v Beleku prohráli 1:2. | Foto: www.fcfastavzlin.cz

„Narazili jsme na kvalitního soupeře. My jsme v utkání chtěli, aby co nejvíc hráčů odehrálo celý zápas. Soupeř k zápasu nastoupil se dvěma jedenáctkami, což pro nás s našim záměrem bylo náročnější a to především v závěru utkání. Rusové hráli hodně agresivně, rychle dostupovali a vytvářeli tlak na hráče s míčem,“ uvedl kouč Fastavu Roman Pivarník.

Nástupce trenéra Michala Bílka vsadil v první půli na osvědčenou sestavu i rozestavení se třemi obránci. První šanci ještě Železník po centru Bartošáka neproměnil, ale následně potrestal špatnou rozehrávkou ruského týmu Poznar, který poslal ševce do rychlého vedení.

Náskok Zlín mohl ve 20. minutě navýšit Železník. Zkušený forvard ale pokutový kop nařízený za faul na záložníka Jiráčka neproměnil, když brankář soupeře jeho střelu k levé tyči vystihl a penaltovou ránu kryl.

Na druhé straně se při dalekonosné ráně vyznamenal zlínský brankář Stanislav Dostál. Chvíli před přestávkou Bartošáka vychytal pohotový ruský gólman. „Je škoda, že jsme v úvodní části nedokázali využít všechny gólové šance, proměnili jsme pouze jedinou. Po prvním poločase mohlo být rozhodnuto,“ míní Pivarník.

Druhá půle už patřila Nižnému Novgorodu. Vyrovnání zařídil Sergejev, jenž dorážkou do odkryté zlínské branky zakončil rychlou a přímočarou akci.

Moravané kontrovali šancí Poznara. Ten ale ve velké šanci trefil pouze náruč brankáře. V další šanci se pak objevili hráči Novgorodu, ale samostatný únik z rohu pokutového území včasným zákrokem zlikvidoval Dostál.

Rozhodnutí padlo v 84. minutě. Fomin si navedl míč a povedenou střelou ze třiceti metrů překonal zlínskou jedničku.

Ševci se v hektickém závěru snažili o vyrovnání. Dokázali si vytvořit tlak, ale dobře bránící a houževnatý ruský celek těsný náskok ubránil. „Bohužel ve druhém dějství jsme si nepohlídali dvě šance soupeře. Škoda výsledku, protože utkání se vyvíjelo v náš prospěch a zbytečně jsme jej ztratili,“ mrzí Pivarníka.

Šestý tým FORTUNA:LIGY v prvním přípravné utkání na soustředění v Turecku prohrál 1:2. Druhý duel sehraje na pobřeží Středozemního moře ve středu proti dánskému týmu SønderjyskE.

Přípravný fotbal –

FC Fastav Zlín - FC Nižnij Novgorod 1:2 (1:0)

Branky: 7. Poznar – 49. Sergejev, 80. Fomin