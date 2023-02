Cipro, jenž v pondělí zemřel v 75 letech po dlouhé nemoci, přišel do Zlína z Pardubic v létě 1970. Za ševce odehrál celkem osmadvacet utkání a vstřelil v nich čtyři branky.

S Moravany si zahrál Pohár vítězů pohárů. V předkole postoupili přes Dublin, v prvním kole ale nestačili na PSV Eidhoven a v prestižní soutěži skončili. V lize se jim ale nedařilo a ve stejném roce sestoupili.

„Františka Cipra jsem zažil jako dorostenec, když jsem s prvním týmem trénoval za elektrárnou,“ vzpomíná bývalý obránce Zlína Ivan Blaha.

Většinu hráčské kariéry ale jihlavský rodák strávil ve Slavii, kam zamířil po sestupu Zlína do druhé ligy. V Edenu v letech v letech 1971 až 1980 absolvoval 501 soutěžních zápasů a vstřelil 41 gólů. Byl velkým univerzálem, začínal v útoku se slavným Františkem Veselým, pak se přesunul do zálohy a do obrany. Tři roky byl kapitánem a s "červenobílými" v roce 1974 slavil triumf v Českém poháru.

Velké úspěchy slavil Cipro i jako trenér.

Pražský tým v roce 1996 dovedl k prvnímu mistrovskému titulu po 49 letech a postoupil s ním do semifinále tehdejšího Poháru UEFA, což je nejlepší výsledek českých týmů v pohárech.

„Já jsem vždy tvrdil, že je potřeba domácí výhry potvrzovat v Evropě. Nic víc. To platilo už tehdy. Vážil jsem si toho, že jsme to dotáhli až mezi čtyři nejlepší evropské celky ve své pohárové soutěži," citoval Cipra web Slavie, s níž v roce 1997 ovládl domácí pohár.

Slavii trénoval ve třech různých obdobích, v samostatné lize rovněž vedl třikrát České Budějovice a jednou Teplice a Plzeň. V zahraničí jako kouč působil v Rakousku (Gmünd, Innsbruck, Linec, Freistadt) a na Kypru v Limassolu.

Poslední profesionální trenérské angažmá Cipro uzavřel v říjnu 2015 v tehdy druholigových Českých Budějovicích.

V české nejvyšší soutěži celkem odkoučoval 254 utkání.

Vystudovaný právník žil v Hluboké nad Vltavou, kde také několik sezon vedl místní mužstvo v krajském přeboru. V roce 2016 se stal laureátem Ceny Václava Jíry, kterou Fotbalová asociace ČR (FAČR) vyznamenává osobnosti za to, jak celoživotně přispěly k rozvoji českého fotbalu.

Klub z Edenu před svým muzeem připravil pietní místo, kde se fanoušci mohou s Ciprem rozloučit.