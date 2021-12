„Jsou to důležité momenty v životě. Snažím se být nápomocný, jak jen můžu,“ říká jednatřicetiletý gólman.

Rodák ze Žiliny pohárový duel na Slavii sledoval jen z lavičky náhradníků, po vyřazení usedl rychle do auta a uháněl za ženou na Moravu, aby byl v případě potřeby k dispozici.

Pokud miminko počká, postaví se o víkendu do branky, nastoupí proti Sigmě. „Zbývá poslední zápas roku. Není na co se šetřit. Myslím, že kondičně jsme dobře připravení,“ prohlásil.

Potřebuje to Slavia, nebo to ti rozhodčí neumí? ptal se po zářezu Jelínek

Moravské rivaly dělí v tabulce FORTUNA:LIGY pouze tři body, takže ševci se v případě triumfu mohou na Hanáky dotáhnout.

„Nečeká nás ale nic jednoduchého, protože Sigma stejně jako jindy bude hrát kombinační fotbal. My se pokusíme navázat na poslední domácí výkon a bodovat,“ uvedl bývalý gólman Jihlavy, Slavie a Karviné.

Podle dvoumetrového gólmana by na Olomouc měl platit kvalitní kolektivní výkon celého mužstva. „Každý zápas je specifický, Je to regionální derby, o to víc musíme udělat maximum,“ prohlásil.

I když ševci doma na Letné podlehli Sigmě 1:4, na poslední vzájemný duel dávno nemyslí. „Od té doby jsme udělali hodně kroků dopředu. Žijeme přítomností, koncentrujeme se na nejbližší zápas,“ říká.

„Ale samozřejmě to stejně jako každý vnímám. Motivace je velká, pokusíme se venku bodovat,“ přidává.

Tkáč po vyřazení: Předvedli jsme dobrý výkon. Možná si zasloužili i vyhrát

Fotbalisté Zlína soubojem na Andrově stadionu zakončí dlouhou podzimní část, soutěžní kalendářní rok 2021. Ševci od pondělí nastoupí dovolenou, znovu se sejdou až po Novém roce. „Samozřejmě na volno se těším, ale já se snažím takhle dopředu nemyslet. Naopak se soustředím na nejbližší zápas,“ tvrdí.

Odchovanec Žiliny prožije konec roku s ženou a rodinou v Čechách, do zahraničí se kvůli porodu nechystá.

„Budu se snažit být nápomocný s novým členem rodiny. Vánoce budou klasické. Budeme mít kapra, salát i dárky. Uděláme si domácí pohodu, bude tom hezké,“ věří Rakovan.