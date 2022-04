„Čeká nás velmi těžké utkání proti ligovému lídrovi a čtvrtfinalistovi Evropského Konferenčního poháru. Soupeř je jasným favoritem, my se pokusíme odvést co nejlepší výkon. Zda to bude stačit na nějaké body, ukáže až samotný zápas. Pro dobrý výsledek uděláme maximum,“ slibuje asistent trenéra Fastavu David Hubáček.