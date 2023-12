Z pozice pravého obránce si připsal asistenci na kontaktní branku David Tkáče, vylepšení osobních statistik ale krajního beka Zlína Martina Cedidly vůbec nezajímalo. Poctivý zadák chtěl v Liberci uspět, ševci se ale ze severu Čech vraceli rozmrzelí, s prázdnou.

Fotbalista Zlína Martin Cedidla po utkání v Liberci. | Foto: FC Zlín

Poslední letošní venkovní duel výsledkově nezvládli, u Nisy podlehli Slovanu 3:5 a dál se krčí s jedenácti body na předposledním patnáctém místě FORTUNA:LIGY.

„Je to škoda. Chtěli jsme tady předvést lepší výkon, získat nějaký bod,“ smutní Cedidla.

Moravané nezachytili nástup, a i když se do hry o body na konci první půle vrátili, celkově to na rozjetého protivníka nestačilo.

„Do utkání jsme nevstoupili úplně ideálně. Brzy jsme dostali dva góly a prohrávali. Pak jsme se z toho trošku oklepali, dali kontaktní branku. I když jsme po přestávce chvilku hráli dobře, inkasovali jsme další branky a pak už to bylo nesmírně náročné dohánět,“ říká.

Zlín pod Ještědem zlomila pohotová patička Purzitidise po standardní situaci Frýdka. „Třetí gól nás rozhodil nejvíc,“ souhlasí Cedidla.

„Za stavu 1:3 už to na tomto terénu bylo těžké umazat manko,“ přidává.

Divoká přestřelka u Nisy. Ševci podlehli Liberci 3:5, jsou dál předposlední

Oba týmy o minulém víkendu podobně jako většina dalších celků nehrály svůj zápas kvůli sněhové kalamitě a nezpůsobilému terénu. V Liberci byl v sobotu trávník v solidním stavu a i díky tomu padlo nečekaně hned osm gólů.

„Na to, že je prosinec, bylo hřiště v relativně slušném stavu. Od dvacáté minuty se z toho však stalo drnoviště. I když se člověk snaží hrát fotbal, tak to moc nejde. Fakt je to náročné,“ tvrdí.

Zlín padl podruhé za sebou a na předposledním místě má jednobodový náskok na České Budějovice, které se v neděli představí v Plzni. Pořád je možné, že přezimuje poslední, což nikdo na Letné nechce.

„Doma jsme silnější, takže zápas s Hradcem pro nás může být takovou náplastí,“ doufá odchovanec.

Cedidla věří, že v zimní pauze dorazí do Baťova města nějaké posily a kádr se vhodně doplní. O udržení nejvyšší soutěže nepochybuje. „Zase to zvládneme,“ nepochybuje.