Žádná střela na branku, ani závěrečný tlak, jenom pár náznaků, nějaké závary, víc nic. Fotbalisty Zlína semlel náročný program. Další anglický týden zakončili domácí porážkou s Baníkem 0:1.

Fanoušci Baníku Ostrava při zápase ve Zlíně | Video: Libor Kopl

Ševce srazil centr Jana Jurošky, který míč z rohu velkého vápna zakroutil tak přesně, že skončil na zadní tyči, za zády brankáře Dostála.

„Zápas nám nevyšel běžecky ani v hlavě. Baník byl prostě lepší,“ uznal sportovně kouč Zlína Bronislav Červenka.

V minulosti působil v Ostravě jako hráč a poté i asistent trenéra, setkání s bývalým klubem pro jeho tým ale nedopadlo vůbec dobře.

Ševci odehráli pod Červenkou nejhorší zápas, na rivala ze Slezska tentokrát neměli.

„Nebylo to moc dobré. Bylo vidět, že nám chybí jiskra,“ poznamenal smutně.

I když bylo jasné, že Zlíňany dolehla únava po předcházejících těžkých duelech, domácí kouč porážku na středeční dlouhý pohárový duel s Libercem sympaticky nesváděl.

„Soupeř byl agresivnější, rychlejší, dynamičtější. Nám to naopak chybělo. Ale jestli to bylo tím pohárovým zápasem, nevím. Možná to nějakou roli sehrálo, ale proti Baníku nastoupili i hráči, kteří ve středu absolvovali jenom část utkání nebo vůbec nehráli. Kvalitou hry jsme za Baníkem zaostávali,“ ví dobře.

Zatímco v prvním poločase Zlíňané dokázali Ostravě konkurovat a také Schánělcem alespoň jednou zahrozili, po změně stran mohli inkasovat další branky, prohrát výraznějším rozdílem. Nebýt skvělého gólmana Dostála, rozhodnuto by bylo daleko dřív.

„Podal excelentní výkon. Zabránil dalším čtyřem nebo pěti gólům,“ chválí spolehlivou jedničku.

Zatímco zkušený brankář se při nájezdech Tanka či Adedirana překonával, zlínská defenziva nefungovala. „Pro mě je nemyslitelné, abychom nechávali takto otevřené prostory a hostující hráč takto chodili sami na naši bránu,“ hněval se nejen na zadáky.

„Nechtěli jsme hrát hurá fotbal, bohužel jsme to takto pojali,“ přidává zklamaně.

Ostravští nachytali soupeře pouze ve 33. minutě, kdy z nenápadné akce udeřili.

Juroška z velkého vápna centroval před bránu, kde Dostála ještě zmátl pohybem skluzující Tanko a balon nakonec po odrazu o zem skončil u tyče.

Videorozhodčí ještě zkoumal možný ofsajd, ale branka platila. Juroška den po svých narozeninách zaznamenal premiérový gól v ligovém ročníku.

„Do inkasovaného gólu to od nás bylo ještě poměrně slušné, po obdržené brance už jsme tahali za kratší konec. Můžeme být rádi, že to skončilo jen 0:1, protože Baník měl těch momentů pak strašně moc,“ prohlásil Červenka.

Tanko? Chtěl jsem, aby mi kličku udělal, říká Dostál. Do sítě pustil pouze centr

Na druhé straně se v závěru střetnutí dostal ke gólové hlavičce střídající Černín, urostlý zadák ale hlavičkoval v nadějné pozici mimo.

Mezi tři tyče se v neděli netrefili.

Po středečním postupu do semifinále MOL Cupu tak zavládlo na Letné zklamání.

Ševci po druhé ligové porážce v řadě zůstali čtrnáctí s náskokem dvou bodů na poslední Karvinou.

Vylepšit svoji pozici chtějí za týden na hřišti patnáctých Českých Budějovic, kde půjde o hodně.

Baník naopak v Baťově městě potvrdil, že se mu více daří venku. V nejvyšší soutěži bodoval potřetí za sebou a udržel se na pátém místě tabulky.

Radost z toho měly stovky hostujících příznivců, na Letné se hrálo ve skvělé atmosféře.

V 68. minutě se sektor ostravských fanoušků zahalil do černého kouře z pyrotechniky, k vidění byl menší ohňostroj.