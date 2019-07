Ševci po laciné brance Hušbauera podlehli obhájci trofeje 0:1.

„Cítím zklamání, protože za předvedený výkon a vzhledem k tomu, jak se utkání vyvíjelo, bychom si zasloužili alespoň remízu,“ je přesvědčený zlínský kouč. „Nemáme důvod být úplně smutní, ale ani veselí,“ přidává.

Svěřencům vyčítal pouze lacinou branku, kterou ševci obdrželi v 70. minutě po hrubé individuální chybě a sérii odrazů. Bezmocného brankáře Dostála zblízka překonal pohotový záložník Hušbauer.

„Je to noční můra. Jsem naštvaný. Prvopočátek laciného branky byl trestuhodný Takto gól dostat nelze,“ zlobil se.

Moravané v pondělní dohrávce doplatili hlavně na mizernou koncovku.

„Bylo by bláhové si myslet, že proti Slavii budeme mít osm šancí,“ uvedl Csaplár.

„Hráčům neustále říkám, že se fotbal rozhoduje v pokutových území, kde jsme dneska selhali, proto nemáme body,“ přidává.

Nejnešťastnější kluk: Tonda Fantiš

Nešťastnému Fantišovi ale zahozené tutovky nevyčítal.

„Škrtit ho nebudu. Jemu to ani říkat nemusím, on to ví,“ pronesl zlínský kouč, který se letní posily z Příbrami po dvou velkých neproměněných šancích zastal.

„Hlavně ve druhém případě to neměl až tak jednoduché. Třeba neměl dělat kličku,“ říká.

„Budeme s tím pracovat. V současnosti není na zeměkouli nejnešťastnější kluk než je Tonda Fantiš,“ prohlásil s úsměvem.

Opakovaný problém, to dál nejde

S prvním poločasem byl náročný trenér spokojený, po přestávce už ale ševci nebyli tak aktivní a odvážní.

„Bylo to jedno s druhým. To je na analýzu. Ale Slavia prostřídala, nám odešly nějaké síly. Co mně tam ale chybělo, byla větší mezihra,“ uvedl Csaplár.

S čím nebyl spokojený, byla hra pravé strana. Zatímco v první půli osvědčená spolupráce Matejova s Džafićem klapala, po přestávce už však sehrané duo tolik vidět nebylo.

„Vždycky to funguje tehdy, když hrají přede mnou. Pokud jsou na opačné straně hřiště, tak to nefunguje,“ všímá si Csaplár.

„Oba jsou to výborní hráči, kluci, pracanti. Ale pokud jsou tak dobří, tak se ptám, proč nejsou ve Spartě nebo Slavii, ale tady ve Zlíně,“ líčí Csaplár.

„Vy mě neznáte, ale já umím být i zlý. To si však musí vyřešit sami. Každopádně je to opakovaný problém. Tohle dál nejde,“ dodal.