Zkušenému kouči se nelíbil výkon ani výsledek. Výhrady měl ovšem také k přístupu.

„Jsem zklamaný. Kromě jednoho hráče z pole a gólmana nemůžu nikoho pochválit, což je velice málo,“ prohlásil po sobotním nevyvedením utkání.

Ševci u Litavky selhali, za celý zápas si nevypracovali pořádnou šanci. I když poměrně slušně bránili, nakonec po standardní situaci stejně hloupě inkasovali a po nešťastném vlastním gólu stopera Buchty se do Baťova města vraceli s velkou nulou.

„Odehráli jsme špatné utkání. Některým hráčům chyběl pohyb,“ všímal si Páník.

„V prvním poločase měl náš výkon ještě obstojné parametry, v tom druhém už se hra propadla. Vyústěním toho byla standardní situace a obdržený gól,“ přidává.

I když se Páník snažil mužstvo nakopnout střídáním, ani čtyři změny v sestavě na vyrovnání nestačily. Bojovnější Středočeši už hubený náskok 1:0 poctivým výkonem uhájili.

Hráči Fastavu se nedokázali vypořádat s absencí nejlepšího střelce Poznara. Potrestaný útočník hostům citelně scházel, výkon Jawa zůstal za očekáváním.

„Ukázalo se, že nám Poznar chybí,“ přiznal zlínský trenér.

„Tomáš je zkušený, platný na středu. Jawovi to sedí spíš z boku. I kvůli tomu jsme neměli sílu rozbít domácí stopery,“ pokračuje.

Také hostující zadáci si dlouho počínali slušně. V 72. minutě však neodvrátili balon po standardní situaci a důrazný Tregler donutil Buchtu k vlastnímu gólu.

„Tam nesmí propadnout balon,“ zlobil se Páník.

„Na přední tyči máme dva urážeče, míč ale kolem nich proletí. Hráči jsou tam na to, aby ho urazili, vyhledali a ne se věnovali nějakému přetláčení,“ přidal naštvaně.

Středočeši v sobotním utkání zahrávali spoustu standardních situací a trestných kopů, některé přitom byly hodně sporné. Zlínský kouč ale zachoval dekorum, sudího Hocka nijak neplísnil.

„Já se na to utkání musím v klidu podívat, potom se vyjádřím,“ zůstal nad věcí.

Dobře ví, že rozhodčí ševcům duel neprohráli. Výkon, jakým se prezentovali u Litavky, by stačil na málokterého soupeře. Pokud chtějí být Moravané úspěšný, musí se výrazně zlepšit. Už ve středu je doma na Letné čeká vedoucí Slavia, duel s ligovým šampionem bude těžkou prověrkou.

„Slavia je nejlepší tým u nás, určitě to bude náročný zápas,“ uvědomuje si. „Nám se ale těžší utkání hrají lépe, než když musíme tvořit,“ připomíná. „V prosinci jsou terény těžké, Slavia to u nás bude mít těžší. Já se ale na to utkání spíš těším,“ dodává.