Ševci v dlouhém oslabení inkasovali tři branky a nakonec v derby padli 0:3.

„Jsem z toho zklamaný, protože vyloučení, které jasně ovlivnilo zápas, to nebylo,“ má jasno opora Fastavu. „Nedokáži pochopit, proč do takového zápasu vstoupí takovým způsobem,“ divil se.

„Náš hráč normálně odkopl balon. Možná tam byl menší náznak šlápnutí, ale žádné úmyslné prošlápnutí, nic takového,“ je přesvědčený.

Podobný názor mají i ostatní Zlíňané. Přitom do inkriminovaného faulu si zkušený arbitr podle hostů počínal dobře. „Zápas vedl dobře, ale tento moment mu nemůžu odpustit. Je to velká chyba,“ míní.

Sám přitom za Procházku na trávníku orodoval, s rozhodčím coby kapitán po kontroverzním verdiktu diskutoval. „Pechanec to nemusel vidět, přes VAR to ale nemůže projít, proto ho přece máme. Sudí mi ale říkal, že to má potvrzené od videa, což je úplný nesmysl,“ přidává naštvaně.

Podobně rozladění byli o den dříve i olomoučtí fotbalisté, kteří proti Baníku Ostrava po sporném vyloučení Zifčáka dohrávali v deseti.

„Nechápu, jak tyto věci mohou projít varem,“ kroutí hlavou. „Když se na to dívám doma, často si po opakovačce říkám, že přece videorozhodčí musí trest zrušit, ale nic se neděje,“ nechápe.

„Přitom třeba v zápase Ligy Mistrů Young Boys Bern - Manchester United to bylo evidentní. Hráč šel proti noze, trefil ho, ale tady to nebyl žádný úmysl,“ tvrdí.

Rozhodčích se přitom Poznar často zastává, vidí u nich zlepšení. „Od začátku soutěže jsme s nimi byl spokojený. Nebylo to zase tak špatné, ale teď zase přijde tohle. Za mě je to selhání jednotlivce,“ míní.

Po diskutabilním verdiktu atmosféra na Městském stadionu Miroslava Valenty zhoustla, emoce plály i mezi střídačkami. Poznar se do konfliktu domácího trenéra Svědíka s hostující lavičkou nezapojil. Spíše se snažil hlavní aktéry potyčky zklidnit.

„Neviděl jsem, co se tam stalo. Jen jsem chtěl, aby nikdo od nás nedostal zbytečný trest, abychom z toho neměli nějaký postih,“ říká.

Ševci se v oslabení drželi jen do přestávky. V úvodu druhé půle třikrát inkasovali, pak už nebylo co řešit.

„Po vyloučení jsme měli dobrou pasáž. Byli jsme poctiví v přesunech, obranné fázi, což vyústilo v moji šanci, kterou jsem neproměnil, což mě samozřejmě mrzí,“ uvedl.

Celek z Uherského Hradiště zlomil odpor protivníka dvěma brankami po standardní situaci, triumf favorita završil krásnou ranou do šibenice Holzer.

„Bylo vidět, že Slovácko je tým zepředu tabulky, právem se drží nahoře. Hraje dobře, má kvalitu,“ oceňuje Poznar.

„Jeho ofenziva byla silná, ale byla velká chyba, že jsme dostali dva góly ze standardek. Kvůli tomu a vyloučení jsme zápas prohráli,“ míní.