Odehrál pouze pětatřicet minut, přesto byl v nedělním utkání suverénně nejaktivnější zlínský hráč i střelec. Tom Slončík hned po svém příchodu na trávník oživil hru ševců, skákavou dalekonosnou ranou k tyči dokonce srovnal na 1:1. Radost z druhého gólu v sezoně ale neměl.

Fotbalista Zlína Tom Slončík po utkání v Teplicích. | Foto: FC Zlín

Trefa mládežnického reprezentanta hostům totiž potřebné body nepřinesla, Moravané padli na Stínadlech 1:2 a dál se krčí na předposlední příčce.

„Máme před sebou dalších patnáct zápasů, každý je jiný. Je pravda, že tento jsme nezvládli, ale jdeme dál. Víme, jak hrát nemáme a co udělat pro to, abychom se zachránili,“ říká Slončík.

Ševci toho v prvním jarním utkání mnoho nepředvedli. Hlavně v prvním poločase nebyli vůbec nebezpeční, žádnou střelu na teplického brankáře Grygara nevyslali.

„Tohle musíme do dalších zápasů zlepšit,“ burcuje Slončík. „Jestli nebudeme v aktivní, a je jedno, zda hrajeme doma nebo venku, úspěšní nebudeme,“ ví dobře.

Zlín v Teplicích položila druhá trefa Fily, který udeřil chvíli po tom, co právě Slončík srovnal na 1:1

„To je základní pravidlo, které zná každý fotbalista. Že když dáte gól, musíte dalších pět minut udržet koncentraci a neinkasovat. To se nám nepovedlo a stálo nás to body,“ štve Slončíka.

Moravané se tak hned na startu jara dostali pod tlak. Poslední České Budějovice totiž v sobotu přehrály Baník Ostrava 3:0 a dotáhly se právě na Zlín. Ševci mohli Dynamu odskočit, ale v prvním duelu po zimní pauze selhali.

„My se musíme soustředit hlavně na sebe. Dívat se kolem sebe je cesta do pekel,“ má jasno Slončík. „Samozřejmě jsme věděli, jak Budějovice hrály, ale nijak nás to neovlivnilo. Do Teplic jsme jeli pro body, chtěli jsme tam vyhrát, což se nám nepovedlo, takže jsme zklamaní,“ uvedl mladý středopolař.

Fanoušci nechápali, proč devatenáctiletý záložník zůstal jenom mezi náhradníky. Že patří do základní sestavy, ukázal svým výkonem ve druhé půli, kdy se dostal na trávník a byl nejlepším hráčem hostů.

„Trénuji teprve dva týdny, ale chtěl jsem týmu pomoct. Mně je jedno, jestli hraji pět nebo devadesát minut. Chci být vždycky platný,“ říká.

„Mám úkolem bylo rozhýbat hru, bohužel to nevedlo k žádnému bodovému zisku,“ mrzí Slončíka.