Fastav o cennou remízu 1:1 v závěru připravil bývalý spoluhráč Beauguel, francouzský útočník vstřelil oba góly Viktorie. „Je to hořká prohra,“ glosoval sedmadvacetiletý univerzál.

Moravany těsná prohra pořádně štvala. Proti Plzni i ve výrazně oslabené sestavě odehráli povedené střetnutí, favorita trápili, nakonec ale stejně jako v předcházejících třech duelech stejně padli.

„Mrzí nás to, protože jsme dobře bránili, soupeře dostupovali a nepouštěli ho do hry. Domácí s postupujícím časem znervózněli. Věděli, že musí vyhrát, ale nebyli schopní se tam dostat. Nakonec přišel jeden centr, kterým nás přetlačili,“ povzdechl si Vraštil.

Klíčová chvíle přišla až v 84. minutě. Střídající Janošek nacentroval do pokutového území a volný Beauguel hlavou strhl vítězství na stranu favorita. Šestou ligovou trefou v ročníku se navíc dotáhl čelo tabulky střelců.

„Šel tam centr z levé strany, my jsme se špatně posunuli. Myslel jsem si, že hráče máme rozebrané jinak a nestihl už Beauguela, který nám dal gól, dostoupit,“ přiznal Vraštil.

Hosté v tu chvíli hráli v deseti, neboť kapitána Poznar trápily křeče. „Nejsem si vědomý, že jsme právě z této situaci dostali gól. Je to smůla, ale hráč nahoře nám nechyběl. To nebyla příčina inkasovaného gólu,“ ví dobře.

Ševce nerozhodila ani velmi přísná penalta, kterou sudí Franěk nařídil už v 5. minutě.

Kopicovu přihrávku stoper Zlína Simerský v šestnáctce smolně zastavil rukou a zkušený arbitr ukázal na bílý puntík. „To si musí vyhodnotit rozhodčí, ale někde by se takováto penalta nepískala,“ je přesvědčený.

Debutant v brance Fastavu, gólman Jan Šiška, tak nezačal premiéru v nejvyšší soutěži příjemně. Postupně se ale do zápasu dostal a důvěru trenéra Jelínka rozhodně nezklamal.

„Honza to zvládl velmi dobře,“ míní. „Chytil několik šancí, snažil se chodit do centrů. Byl odvážný. Škoda jen, že ještě nevyškrábl gólovou hlavičku, to by bylo výborné,“ přidal Vraštil.

Moravanům body nepřinesla ani trefa bývalého hráče Brna, Mladé Boleslavi a Ostravy. Vraštil se trefil už po čtvrt hodině hry, umístěnou hlavičkou po Čanturišvili přímém kopu překonal Staňka.

„Plzeň brání zónově. Já jsem si tam dobře našel prostor, Vakho to kopl nádherně. Trefil mně přesně na hlavu. Měl jsem to jednoduché, ale udělal jsem to dobře,“ culil se jediný střelec Zlína v sobotním zápase.

Ševci nebodovali počtvrté v řadě a v neúplné tabulce jsou jedenáctí. „I když se liga nyní přeruší, je potřeba se od toho odpíchnout. Nyní nás čeká pohár, takže ze zápasového rytmu nevypadneme,“ uvedl Vraštil.

„Věřím, že na výkon navážeme nejen s Vyškovem, ale hlavně v následujících důležitých utkáních, které nás čekají. Potvrdit to musíme nejenom výkonem, ale především bodově,“ ví dobře.