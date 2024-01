Se čtyřmi novými tvářemi vyrazí v pátek na herní soustředění do Turecka fotbalisté Zlína. Předposlední tým FORTUNA:LIGY s sebou za jarním počasím a lepšími tréninkovými podmínkami bere i posily Nombila, Schánělce a Natchkebiu,ve výpravě by měl být i Nigerijec Ikugar, o kterého mají Moravané zájem.

Trenér fotbalistů Zlína Bronislav Červenka při zápase s Vyškovem. | Foto: Deník/Libor Kopl

Naopak útočník Bayo z druholigového Vyškova nakonec ševce neposílí.

Trenér Červenka bude mít v Antalyi, kam tým odletí v pátek odpoledne z Vídně, k dispozici dvacet hráčů do pole a dva brankáře.

Jinak soupiska Zlína se už do startu jarní části FORTUNA:LIGY moc nezmění.

„Je tam ještě malinký prostor pro jednoho hráče, ale s tímto kádrem bychom měli jít do ligy,“ říká Červenka.

V bezbrankovém zápase s Vyškovem se fanouškům poprvé představil Cletus Nombil.

Třiadvacetiletý Ghaňan na dres s číslem osmdesát navlékl kapitánskou páskou, uprostřed hřiště se však na jeho výkonu projevila dlouhá pauza.

„Měl hrát jenom třicet minut, ale řekl si o poločas, za což jsem rád, protože má tréninkové manko a opravdu dlouho nehrál. Je dobře, že to zvládl,“ těší Červenku.

Cedidla: Cítím, že jsem na tom lépe než kluci, kteří byli zranění či nemocní

K výkonu posily ze slovenské Petržalky měl ale logicky výhrady. „Potřebuje poběhat, nabrat kondici, pak se bude cítit určitě lépe. Je to ale dost inteligentní fotbalista. Dokáže si najít prostor. Bude to lepší a lepší,“ nepochybuje.

„Vždyť do zápasu šel z nuly. Absolvoval s námi jenom tři tréninky, které nebyly ani moc náročné,“ přidává.

Zatímco Nombil už má premiéru ve žlutém dresu za sebou, Schánělec s Natchkebiou ještě nenastoupili. „Mají nějaké omezení, ale v Turecku už budou trénovat naplno,“ hlásí.

Další z nováčků, Kenneth Ikugar, už svojí výkonnost prokázal, teď jde jenom o to dotáhnou vše administrativně. „Typologicky se nám hodí,“ cítí Červenka.

„Dokáže udržet balon, tlačí se do šestnáctky, dobře čte hru,“ chválí Nigerijce, který má i nedostatky, herní i kondiční hendikep. „Ale na tom jde pracovat, takže věřím, že nám pomůže a bude pro nás přínosem,“ pronesl Červenka.

Zpátky je Španěl Gonzalez, který si odskočil k porodu a nyní už je zase s týmem.

Čtvrteční duel ještě vynechali Bartošák (nemoc), Slončík a Vukadinović (oba záda), do Turecka ale s mužstvem odletí. „Na soustředění už budou trénovat naplno,“ ujišťuje kouč.

Do Antalye za ševci přiletí i Bosňan Pidro, jenž si konečně vyřídil potřebná víza k povolení pobytu v Česku.

Další prostor dostanou mladíci Bobčík se Švachem, naopak doma zůstávají marodi Tkáč s Žákem, ale i krajní bek Poláček či třetí gólman Bachůrek.

Kulíšek je na zkoušce v druholigovém Prostějově, Kovinić zřejmě zamíří na Žižkov. Ve Zlíně ukončili testování Gruzince Akhvedianiho i Nigerijce Chibuikeho. Ani jeden z nich kouče Červenku nepřesvědčil, angažmá si musí hledat jinde.

Podívejte se: Ševci před odletem na soustředění hráli s Vyškovem bez branek

Ševci mají v Turecku na čem pracovat. Poslední přípravný duel jim herně až tolik nevyšel.

Zlíňané remizovali s druholigovým Vyškovem 0:0.

Nezáživný duel moc velkých šancí nepřinesl. „My jsme vypadali daleko lépe v prvním poločase, kdy jsme dokázali získat pár míčů nahoře, ale nedokázali jsme je dohrát do gólového konce, což mě trošku mrzí. Naopak se mi líbila kompaktnost hry, nasazení všech hráčů, kteří měli velmi dobrý pohyb. Soupeře jsme v úvodní části prakticky nepustili vůbec do ničeho,“ těší Červenku.

Jeho tým si po změně stran vyzkoušel rozestavení 3-4-3, výkon šel ale spíše dolů. „Chtěli jsme si tuto variantu vyzkoušet, protože takto můžeme hrát i v sezoně. Kluci se s tím chvilku sžívali. Hráli to po dlouhé době. Nebylo to úplně ideální, ale ve hře byly i zajímavé věci. Myslím, že to příště bude lepší,“ doufá nejen Červenka.

Zlíňané mají na vyladění formy, detailů ještě tři zápasy.

Dva duely je čekají v Turecku, generálku pak sehrají po návratu v Dunajské Stredě.

„Vím, že to pro některé hráče může být náročné, ale potřebujeme, aby se rozehráli a získali herní praxi,“ dodal kouč.