Nehraje se pouze o tři body, ale i prestiž a zvýšení sebevědomí před dalšími duely.

„Víme, že nás čeká další kvalitní protivník. My ale chceme navázat na zápas se Slavií, hrát odvážně, vstřelit nějaký gól a získat body,“ říká kouč Fastavu Josef Csaplár.

„Zápas nám ukázal, že máme herně na čem stavět. Soustředíme se jenom na sebe, chceme se prezentovat takovou herní tváří jako v první půli zápasu s mistrem,“ řekl Csaplárův asistent Jan Kameník.

„Očekávám charakterově jiný duel než na jaře ve skupině o Evropu. Sigmě přišel nový trenér. Sází na agresivnější styl hry a je silná do defenzivy,“ dodal Kameník, který v zápasech Zlín dočasně vedl.

Hosté na Andrův stadion dorazí i s novou posilou, ukrajinským obráncem Oleksandrem Azackým, jehož příchod vedení Zlína dotáhlo ve čtvrtek. „Věřím, že zvýší konkurenci v obranné fázi a že nám pomůže,“ přeje si Csaplár.

Hanáci zase v týdnu přivedl téměř dvoumetrového bosenského útočníka Ismar Tandir, který v minulé sezoně nasázel v dresu slovenského Ružomberoku devět branek v sedmnácti zápasech.

Vysoký forvard může na hrotu olomouckého útoku nahradit vykartovaného Yunise. Šanci v základní sestavě však nejspíše dostane prověřený Nešpor. Zranění jsou Buchta a Zahradníček. Vrátit už by se po nemoci mohl důležitý obránce Václav Jemelka.

Zlínu schází taktéž kvůli zranění Železník a Vraštil, k tomu mládežnický reprezentant Slaměna.

Sigma se chce fanouškům rehabilitovat za porážku v Plzni, navíc má ševcům z loňska co vracet. Nový trenér Hanáků Radoslav Látal očekává těžký zápas.

„Viděl jsem Zlín v minulém zápase se Slavií a mohu říct, že hrál velice atraktivní fotbal s presinkem. Byl důrazný, dobře dostupoval hráče. S mužstvem pracujeme na tom, abychom do hry přenesly nové věci. Bude to chtít ještě nějaký čas, ale věřím, že tým bude připravený a po utkání budeme spokojeni,“ uvedl vicemistr Evropy z roku 1996, jehož čeká po návratu do Olomouce domácí premiéra.

„Chceme získat tři body, abychom fanoušky potěšili,“ burcuje Látal, který prožije soutěžní návrat na Andrův stadion.

Moravské derby mezi Sigmou a Zlínem startuje v sobotu v 17 hodin a přímým přenosem jej vysílá O2 TV Fotbal.

FORTUNA:LIGA, 2. kolo

SK Sigma Olomouc – FC Fastav Zlín

Výkop: dnes v 17.00, Andrův stadion

Rozhodčí: Julínek - Mokrusch, Podaný (Dorušák)

Ligová bilance: 14-9-5

Poslední zápas: 3:2 (26. Lalkovič, 66. Nešpor, 68. Houska – 1. Podio, 30. Džafić), 12. května 2019)

Pravděpodobné sestavy: Olomouc: Reichl - Sladký, Beneš, Štěrba, Vepřek - Texl, Houska, Greššák, Falta - Plšek - Nešpor.

Zlín: Dostál – Matejov, Buchta, Hlinka, Bartošák – Džafić, Podio, Jiráček, Čanturišvili - Fantiš – Poznar.

Tip Deníku: 1:1