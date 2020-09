„Zda jsme se z posledního vzájemného utkání poučili, uvidíme až na hřišti. Zápas ale bude jiný, protože oba týmy nastoupí v jiném složení než v přípravě. Od začátku budou hrát ti, kteří jsou v daný okamžik pro nás nejlepší,“ říká trenér Fastavu Bohumil Páník.

Zkušený kouč moc dobře ví, že ševce čeká doma hodně nevyzpytatelný soupeř, což potvrzují i úvodní dva výsledky protivníka.

Brňané nejprve podlehli Spartě 1:4, v dalším zápase neinkasovali a doma s Bohemians získali po bezbrankové remíze první bod po návratu do FORTUNA:LIGY.

„Zbrojovka je těžko čitelná. V prvním poločase proti Spartě propadla, pak hrála velice dobře. Proti Bohemce už hrála z hlubokého bloku a spoléhala na brejkové akce. Musíme se mít na pozoru. Je to derby, utkání dvou moravských rivalů, o to to bude zajímavější,“ míní Páník.

Zlíňané před vlastním publikem už jednu bitvu ztratili, další zaváhání nechtějí dopustit.

„Na zápas se pečlivě připravujeme. Chceme potvrdit vítězství z Mladé Boleslavi,“ prohlásil trenér Fastavu.

Ševci si musí dát pozor hlavně na útočníka Růska. Talentovaný forvard zaujal i při reprezentační premiéře v zápase Ligy národů proti Skotsku.

„Je to výborný fotbalista, velice silný hlavně ve vzduchu, což ukázal i v reprezentaci, když trefil tyč,“ připomíná Růskovu šanci Páník.

Svůj klenot chválili i pod Špilberkem.

„Jsem rád, že Tonda takovou šanci dostal. Hráči, který to má v hlavě srovnané, může tohle jen pomoci k lepším výkonům a k vyššímu sebevědomí,“ myslí si kouč Zbrojovky Miloslav Machálek.

Zlínu proti Brnu budou scházet pouze dlouhodobí marodi Vraštil, Vyhnal a Hellebrand. Jihomoravané jsou na tom hůře. Mimo hru je Kryštůfek, s kolenem laboruje Kotula a po svalovém zranění s týmem netrénuje ani Bariš.

Utkání ve Zlíně zřejmě vynechají i další zadáci Dreksa s Hlavicou.

„Pavel (Dreksa – pozn. red.) má poraněnou šlachu v chodidle a postupně ho dáváme do pořádku, ve Zlíně ovšem ještě s největší pravděpodobností nebude připraven zasáhnout do hry. To platí i pro Honzu Hlavicu, který s námi už druhý týden trénuje. Měl dlouhou pauzu a s ohledem na doporučení lékařů nelze cokoliv riskovat,“ komentuje na klubovém webu Machálek.

Naopak v pořádku už je střelec Přichystal, s mužstvem trénují i Pachlopník a Šural. Hosté přijedou do Baťova města s pokorou a velkým odhodláním.

„Zlín má velice dobré, zkušené mužstvo s výborným trenérem. Nevyšel mu vstup do sezony, ale v Mladé Boleslavi se chytil, odčinil to a nabral sebevědomí. Ani tentokrát nás tedy nečeká nic snadného,“ uvědomuje si Machálek.

Derby slibuje zajímavý fotbal i slušnou atmosféru. Po rozvolnění opatření mohou na Letnou téměř tři tisícovky diváků, což je skoro polovina kapacity.

V sektoru hostujících fanoušků může být až 150 fanoušků. „To je výborná zpráva a další motivace pro nás, neradi bychom fanoušky zklamali,“ dodal Machálek.

FORTUNA:LIGA, 3. kolo -

FC Fastav Zlín (9.) – FC Zbrojovka Brno (14.)

Výkop: neděle v 16.30, stadion Letná

Rozhodčí: Pechanec - Pečenka, Bureš (Vojkovský) | VAR: Adámková | AVAR: Cieslar

Ligová bilance: 10-7-9

Poslední zápas: 1:1 (32. Zikl – 82. Mehanovič, 2. prosince 2017)

Pravděpodobné sestavy: Zlín: Dostál – Simerský, Buchta, Procházka – Fantiš, Conde, Jiráček, Matejov – Drame, Poznar, Čanturišvili.

Brno: Šustr – Štepanovský, Šural, Černín, Moravec – Vaněk, Sedlák, Čermák, Fousek – Přichystal, Růsek.

Tip deníku: 3:1