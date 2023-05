Hrají o naději, šanci na záchranu FORTUNA:LIGY. Fotbalisté Zlína se po porážce v Teplicích dostali do pasti, velkých problémů. Jen výhra na hřišti předposledních Pardubic, na které z poslední pozice ztrácejí čtyři body, je udrží v naději, přiblíží baráži.

Fotbalisté Zlína (žluté dresy) ve 20. kole FORTUNA:LIGY prohráli v Pardubicích 1:2. | Foto: Deník/Jan Zahnaš

„Do konce sezony zbývají tři zápasy a my už nemůžeme hrát na remízu, nemůžeme vyčkávat. Musíme to otevřít a buď to vyjde, nebo ne. Jiná cesta ale nevede,“ ví dobře trenér týmu FC Trinity Pavel Vrba.

Problém je, že ševci jsou nejhorším mužstvem na hřištích soupeřů, venkovní sérii bez ligové výhry protáhli už na třicet zápasů.

Vedení Zlína stejně jako v Teplicích spoléhá i na pomoc věrných fanoušků. I proto příznivcům zdarma nabídne vstupenky i dopravu.

„I přes všechny okolnosti, které se udály, máme všichni tu nejvyšší motivaci vítězit a posouvat se v tabulce výš. Je potřeba vytlačit z hlav poslední zápas a už dnes nasát vítězné maximum do utkání, která nás teď čekají. První už v neděli v Pardubicích,“ vydal klub společné prohlášení generálního manažera Zdeňka Grygery, trenéra Pavla Vrby a zastupujícího kapitána Dominika Simerského.

„Jsme v situaci, kdy nám okolnosti jednoznačně velí předvést kvalitní výkony ohodnocené v každém utkání za tři body. Celý náš tým si to dobře uvědomuje, a proto v neděli budeme sto procent připraveni jednoznačně zvítězit za tři body,“ burcují.

Grygera se hájí: Náš klub byl vážně poškozený! Podáváme oficiální stížnost

Nedělní duel je stěžejní pro oba týmy. Pokud domácí Pardubice zvládnou souboj se Zlínem, budou mít jistotu minimálně baráže. „Víme o tom, že pokud zvítězíme, vyhneme se přímému sestupu. Musíme hrát trpělivě a dobře bránit, zároveň být pořád nebezpeční směrem dopředu,“ uvedl na klubovém webu pardubický trenér Radoslav Kováč.

Jeho tým se před vlastními fanoušky představí po třech týdnech. „Pamatuji si, jak jsme se Zlínem hráli v Pardubicích naposledy. Soupeř u nás odehrál velmi dobré utkání. Každopádně chceme vyhrát a věříme, že to zvládneme,“ prohlásil Kováč.

Východočeši dobře vědí, o co v neděli v CFIG Areně hrají. „Víme o tom, že pokud Zlín porazíme, máme jistotu minimálně baráže. Půjdeme si za vítězstvím s čistou hlavou, protože my hrajeme o záchranu v podstatě od září. Pro nás je každý zápas o bytí a nebytí, ale víme, že jestli zápas se Zlínem vyhrajeme, budeme v daleko lepší situaci,“ uvedl záložník Pardubic Michal Hlavatý.

Soupeře ale v žádném případě nepodceňuje. „Zlín má zkušený tým. Je to trochu nepředvídatelný soupeř. Jeden poločas zahraje hůř, druhý zase lépe. Když do Pardubic přijel naposledy, nehrál vůbec špatně. V týmu má šikovné fotbalisty, kteří si umí celou hru zjednodušit,“ říká Hlavatý.

„Bude to o tom samém, jako to bylo v Brně. Musíme tedy ubránit svoje vápno a prosadit se v tom soupeřově. Věřím, že dáme minimálně o jeden gól víc, než soupeř,“ dodal závěrem.