Šestapadesátiletý odborník v nové sezoně FORTUNA:LIGY povede fotbalisty Zlína. „V okamžiku, kdy milujete fotbal, tak moc neřešíte, kde trénujete,“ uvedl na klubovém webu nový kouč ševců.

Na práci ve Fastavu se těší.

„Hodnotím to jako pozitivní krok. Bude to pro mě zajímavé, poznám nové lidi, ale hlavně bych rád klubu něco přinesl. Není to ale jen o tom, že přijdu, něco změním, ale taky bych se rád od klubu, města či kraje něčím obohatil,“ prohlásil Csaplár.

Známý kouč se do nejvyšší soutěže vrací po tříměsíční pauze. Po konci v Příbrami měl hned několik nabídek. Mohl jít trénovat do Polska či na Slovensko. Před angažmá v zahraničí dal ale nakonec přednost Zlínu.

„Tahle nabídka byla konkrétní a připadala mi nejzajímavější,“ přiznává Csaplár.

Vedení Fastavu oslovilo mistra ligy s Libercem v roce 2002 v rozehrané sezoně. Konkrétní nabídka přišla až po nečekaném odvolání Romana Pivarníka před nadstavbovou částí.

„Když už jednání pokročila natolik daleko, tak jsem nechtěl uhýbat z cesty a spekulovat. Chtěl jsem dodržet seriózní přístup,“ říká.

Nové angažmá mu připomíná působení na začátku kariéry pod Ještědem.

„Postavením klubu a v kombinaci se zázemím mi to vrací vzpomínky na Liberec. Mám z toho dobré pocity, jako by to bylo znamení. Něco symbolického,“ líčí.

Zároveň cítí, že si oproti Příbrami, která v baráži úspěšně bojovala se Zbrojovkou Brno, si polepšil. „Určitě to vnímám jako krok dopředu,“ pronesl.

Do Baťova města si s sebou žádného asistenta nebere. Realizační tým zůstává stejný. Csaplárovými asistenty budou Jan Kameník, David Hubáček a Otakar Novák.

„Spolupráce by měla být úzká i s trenéry mládeže či juniorky. Žádné změny by se zatím konat neměly,“ tvrdí nový kouč Fastavu, který chce co nejdříve poznat specifické zlínské prostředí a důkladně zmapovat situaci.

„Jeden z důvodů, proč mě Zlín angažoval, je možná to, že chtěl něco změnit či dělat jinak,“ míní.

„Doufám, že bych to mohl splnit, ale všechno musí jít krok za krokem,“ přidává.

Z hráčů osobně nikoho nezná. Současné ševce má ale dobře zmapované.

„Zlín jsem viděl v obou zápasech s Mladou Boleslaví, sledoval jsem také duely s Olomoucí. I předtím jsem toho ale viděl hodně, protože jsem potřeboval získat co nejvíce informací a vstřebávat je co nejrychleji, protože příprava i soutěž začíná brzy,“ připomíná Csaplár.

Ve hře Fastavu našel pozitiva i negativa. Co potřeboval, to ale zjistil.

„Těžko se mi k tomu vyjadřuje. Nechci říkat, že to bylo takové nebo makové. Bylo sympatické vidět Zlín, že se dostal přes Olomouc,“ uvedl.

Nyní by rád ševce posunul ještě dál. Jednoduché to mít ale bývalý kouč Slavie, Žižkova nebo Příbrami rozhodně nebude. Na Letné je už čtvrtým trenérem v tomto kalendářním roce.