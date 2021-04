Fotbalisté Zlína zakončí další anglický týden v neděli doma proti Pardubicím, které si nedávno vyšláply na Slovácko a naposledy okradly i Spartu. Východočeši patří k velkým překvapeným letošního zvláštního ročníku. Jsou sedmí, do pohárů mají blíž než do druhé ligy, odkud se minulý rok vyšvihli mezi tuzemskou elitu.

„Čekají nás Pardubice, což je nejen podle mě největší překvapení ligy. Je to tým, který boduje v zápasech, v nichž by teoreticky bodovat neměl, jako třeba nyní se Spartou. Čeká nás obrovsky bojovný a nebezpečný tým, ale věřím, že jsme schopni jej zdolat. Ve středu na Slavii jsme nesehráli špatnou partii a na ty dobré pasáže je potřeba nyní navázat," prohlásil trenér Zlína Bohumil Páník.

Že to fotbalistům Pardubic v nejvyšší soutěži náramně chutná, demonstrují každý týden na trávníku. Východočeši třeba i na rozdíl od Fastavu nemají problém s výkonnostní, nastavenou laťku drží stále vysoko.

„Myslím, že už každý pochopil, že to není jen nováčkovský elán, ale že nějakou kvalitu máme. Proti Spartě jsme ji ukázali ve druhém poločase, kde jsme za to vzali jinak. Tak by to mělo vypadat celý zápas. Doufám, že ve Zlíně už to tak bude. Psychika je velká čarodějka, musíme na ní pracovat,“ uvedl asistent trenéra Pardubic Jiří Krejčí.

Ševci sice na jaře zase tápou, herně se hledají, ale v současné chvíli se na soupeře neohlížejí. Dobře vědí, že po pěti porážkách v řadě musí konečně uspět, aby měli ve zbytku sezony klid.

„Motivace musí být pokaždé stejná. Od posledního výkonu se musíme odpíchnut a v neděli s Pardubicemi urvat všechny body,“ prohlásil záložník Zlína Roman Potočný.

Liga jde do finiše, vtípky musejí stranou. Klidný stále není ani trenér Páník. „Do konce sezony zbývá ještě šest kol. Abychom se nemuseli ohlížet na ostatní výsledky, musíme hlavně doma bodovat. S Příbramí jsme to nezvládli, proti Pardubicím musíme hrát úplně jinak,“ ví Páník.

K dispozici už bude mít stopera Buchtu, který minulý duel vynechal kvůli čtyřem žlutým kartám. Zlínský tým je skoro kompletní, schází jenom středopolař Conde, který se stále nevrátil z Afriky. Vypadá to, že letošní sezonu ševci dohrají bez něj.

Comeback do Baťova města naopak hlásí obránce Tomáš Čelůstka. Zlínský odchovanec přijede do Zlína coby hráč Pardubic. Na pikantní souboj s mateřským klubem se těší. „Výsledky nás povzbuzují, ale víme, kde máme i slabší místa, na kterých se snažíme pracovat. Věřím, že ze Zlína povezeme tři body. Uděláme pro to na hřišti maximum,“ řekl Čelůstka.

FORTUNA:LIGA, 29. kolo -

FC Fastav Zlín (13.) - FK Pardubice (7.)

Výkop: neděle ve 14.00, stadion Letná

Rozhodčí: Matějček - Podaný, Matoušek (Dubravský) | VAR: Marek | AVAR: Paták

Ligová bilance: 0-1-0

Poslední zápas: 0:0 (20. prosince 2020)

Pravděpodobné sestavy: Zlín: Dostál – Cedidla, Buchta, Procházka – Fantiš, Hlinka, Janošek, Čanturišvili – Dramé, Poznar, Potočný. Trenér: Páník.

Pardubice: Letáček – Cadu, Čihák, Toml, T. Čelůstka – Jeřábek – Tischler, Solil, Hlavatý, Ewerton – Černý. Trenér: Novotný.

Tip Deníku: 2:1