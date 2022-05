„Snažím se co nejvíce tlačit dopředu. Určitě to není tak, že by mě do toho trenér musel nutit, spíše naopak. Vždycky mě bavilo útočit. Myslím si, že moderní bek by měl z velké části podporovat útok,“ je přesvědčený odchovanec Fastavu.

Podle zlínského kouče Jana Jelínka je právě důrazný zadák prototypem moderního krajního obránce. „Ceďa je zarputilý buldok. Má naběhané, je důrazný v obou šestnáctkách. Poctivý, jezdí nahoru a dolů. Co někdy dokáže uskákat, je neuvěřitelné,“ chválí svěřence čtyřicetiletý trenér.

I když v mládeži nastupoval Cedidla na pozici stopera, v nejvyšší mužské soutěži hraje hlavně beka. Na kraji obrany není ve Zlíně taková konkurence, navíc se poctivý mladík s novou pozicí rychle sžil.

„Určitě mám velké předpoklady hrát na stoperovi, kde jsem byl celé mládí, ale momentálně se na beku cítím skvěle. Moc mě to tam baví, o to lépe se mi tam hraje,“ říká.

Ševci se zapojí do oslav města. Proti Jablonci nastoupí ve speciálních dresech

V budoucnu by to rád vyzkoušel i v útoku. Právě na hrot jej trenéři v případě nepříznivého výsledku často posílají. Takto na podzim rozhodl třeba duel v Karviné, vpředu byl platný i jindy.

„Určitě bych si to rád někdy zkusil,“ přiznává. „V žácích jsem tam hrával a docela se mi tam i dařilo, ale najednou jsem se ocitl v obraně a už tam zůstal,“ popisuje proměnu.

V sobotním domácím duelu skupiny o záchranu proti pražským Bohemians bude zase hlavně bránit. Ševce totiž čeká další těžká šichta.

„Bude to podobné jako s Teplicemi,“ myslí si Cedidla. „Hlavní bude, abychom si na hřišti plnili svoje povinnosti jako tomu bylo v minulém zápase. A samozřejmě musíme dat více gólů než soupeř,“ ví dobře dvacetiletý zadák.

Klokani jsou na tom ale mnohem hůř, Zlínu případná výhra dodá jistotu záchrany v nejvyšší soutěži.

„Určitě si to všichni uvědomujeme. O to větší to je pro nás motivace,“ říká. „Myslím si, že to tak cítí každý z týmu. Takže bychom chtěli navázat na zápas s Teplicemi a zajistit si pohodu a klid do posledních dvou utkání,“ přidal.

Bohemce se letos vůbec nedaří. Pražané se nezvedli ani po výměně trenéra, v tabulce jsou předposlední a pokud nezaberou, čeká je na konci sezony baráž.

„Určitě je to překvapení, protože je to tradiční prvoligový klub. Bohemka má teď ale špatné období, moc se jí nedaří. Ve fotbale to tak občas bývá, ale myslím si, že to zvládnou a v lize se udrží,“ je přesvědčený.

Podívejte se: Letná se na prvního máje bavila. Ševci zničili oslabené Teplice

Ševci pod takovým tlakem nejsou, v nadstavbové části bodují. I proto klubový marketing vymýšlí na konec sezony speciální akce.

Po zlevněném vstupném přichází na řadu speciální dresy, ve kterých Zlíňané nastoupí v posledním domácím zápase s Jabloncem.

„Moc se mi líbí. Určitě bych si ho chtěl nechat,“ přiznává Cedidla. „I na samotný zápas se moc těším. Věřím, že ho zvládneme a rozloučíme se s fanoušky vítězně,“ přeje si.

Také odchovanec Fastavu už vyhlíží konec sezony. Dovolenou ale naplánovanou nemá. Čeká, zda neobdrží pozvánku do reprezentační jednadvacítky. Česká lvíčata se totiž v červnu v domácím dvojzápase utkají s Anglií a Andorrou.

„Těším se na odpočinek, zase chvilku vypnu a nebudu muset přemýšlet o fotbale. Na druhé straně to bude nezvyk, když člověk bude mít tři nebo čtyři týdny volno,“ říká.

„Nad reprezentací zatím nepřemýšlím. Určitě bych ale moc rád jel. Záleží však na trenérovi, zda mě povolá. Počkám si, jak to dopadne,“ dodává.