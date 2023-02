Zatímco příznivci pražského klubu kroutili hlavami, vyčítali mladému brankáři riskantní hru ve vlastním pokutovém území, trenér Sparty Brian Priske zůstal v klidu. Svému svěřenci nic nevyčítal.

„Za Matěje jsem šťastný, prokazuje velkou kvalitu a skvělé schopnosti. Nebudu svůj názor na něj měnit na základě jedné situace. Chci, aby hrál riskantně, v rozehrávce nám pomáhá, patří v ní k nejlepším v lize. Je na něm, ale i na dalších, aby vyhodnotili, kdy dát dlouhý balon a nejít do rizika,“ prohlásil kouč po utkání.

Nikdo už ale neřešil, že Zlín měl podle všeho zahrávat těsně před brankovou čarou nepřímý volný kop, protože dorážející útočník Kozák se balonu evidentně nedotkl a Kovář po malé domů a vlastní chybě zachraňoval situaci rukou.

„Hned po té akci jsem si myslel, že jsem balon lízl, ale po zhlédnutí videa, jsem lízl Kovářovi nohy a on si ten balon "sklepl" sám na bránu,“ popsal situaci pro Deník zkušený forvard FC Trinity.

A právě tato část těla hrála zásadní roli i v dalších momentech sobotní bitvy. Zatímco ševci ve druhém poločase po ruce Zeleného kopali pokutový kop, který Kozák proměnil a snížil na 2:3, v úvodní části zahrál rukou domácí Fantiš, sudí Zelinka ale jasným gestem naznačil, že ji měl zlínský univerzál u těla a hrálo se dál, což se Sparťanům ale vůbec nelíbilo.

„Znovu jsme byli okradeni o penaltu,“ prohlásil Priske. „Je to druhý zápas za sebou, kdy hráč soupeře zahrál rukou v pokutovém území a penalta se ani jednou nepískala. Za mě to byla evidentní ruka,“ přidal dánský kouč.

Hostující kapitán Ladislav Krejčí se k oběma situacím nechtěl příliš vyjadřovat. „Dřív to bylo posuzované jinak. Obránci museli dávat ruce za záda, pak to bylo jasnější. Ale takhle to je, nezměníme to,“ dodal Krejčí.

Fotbalisté Sparty nakonec zvítězili ve 21. kole první ligy ve Zlíně 3:2 a slaví čtvrtou výhru v řadě. V Baťově městě to ale vůbec jednoduché neměli.

Pražané sice po padesáti minutách vedli už 3:0, když se dvakrát trefil Tomáš Čvančara a jednou Ladislav Krejčí mladší, Moravané ale během pěti minut snížili po trefách Roberta Hrubého a Libora Kozáka z penalty. Domácím se však navzdory velkému tlaku vyrovnat nepodařilo, navíc je v 86. minutě oslabil po druhé žluté kartě střídající Martin Fillo.