„Pavel Vrba patří mezi nejúspěšnější trenéry v historii české ligy, takže když se objevila možnost s ním jednat, nebylo nad čím váhat. Jednání bylo velmi korektní, příjemné a rychlé. Co nám velmi usnadnilo rozhodování byl fakt, že Pavel sám projevil zájem ve Zlíně působit. Všichni v klubu se na spolupráci s ním velmi těší, je to pro nás nový impuls do další práce,“ řekl po podpisu viceprezident zlínského klubu Zdeněk Grygera.