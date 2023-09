Zlín pouští dalšího odchovance. Hellebrand přestoupil do Zbrojovky Brno

Fotbalový Zlín uvolnil do FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY druhého odchovance. Po Lukáši Hrdličkovi, který odešel do Kroměříže, mateřský oddíl opustil i Jan Hellebrand. Jednadvacetiletý záložník přestoupil do Brna, ševci mají na středopolaře předkupní právo.

Záložník Jan Hellebrand (ve žlutém dresu) přestoupil ze Zlína do Zbrojovky Brno | Foto: FC Zlín