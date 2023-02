Hrdlička patří mezi odchovance FC Trinity. Až doposud nikde jinde nehrál. I když patřil do ligového kádru, nastupoval převážně za juniorku v MSFL. V nejvyšší soutěži zatím naskočil do patnácti duelů, pokaždé coby střídající hráč.

Ani pod novým trenérem Vrbou by moc šancí nedostal. „Ve Zlíně se bude hrát na jaře o záchranu, takže se bude více sázet na zkušenost. Proto jsem se rozhodl, že zkusím své štěstí v Třinci. Dám do toho všechno, aby se mi to povedlo,“ uvedl šikovný mladík.

Bobčík bude chtít na jihu Moravy navázat na podzimní hostování, v Hodoníně dohraje rodák ze Slavkova zbytek sezony.