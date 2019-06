„Bohemku jsem vždy vnímal jako rodinný klub, který stojí na fanoušcích. Těším se, až to vypukne. Zdravotně jsem v pohodě, akorát jsem na jaře ve Zlíně spíše dostřídával, tak se do toho teď potřebuji pořádně dostat," uvedl na klubovém webu Pražanů po prvním tréninku v zelenobílém dresu Petr Hronek.

Pětadvacetiletý středopolař ve Zlíně nastoupil do šestatřicet ligových utkání, v kterých si připsal tři branky a dvě asistence. Hronek přišel do Zlína z Jihlavy, kde strávil dvě sezony. Ofenzivní hráč prošel mládežnickou akademií Sparty, odkud putoval do Jablonce. Působil i v Příbrami, Vlašimi a Jablonci. Celkem v první lize odehrál 80 utkání, v nichž nasbíral 13 branek a 4 asistence.