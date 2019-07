„Nechci být alibista, ale naším cílem je dostat se do první šestky," prohlásil nový kouč Fastavu Josef Csaplár, jež se poprvé v kariéře upsal týmu z Moravy.

Stresovat umístěním se ale nehodlá. „Vždycky chci o něco hrát,“ říká. „Mě zajímá především výkon. Na ten se soustředím. Výsledek je až vedlejší produkt,“ připomíná.

Zjistím, co v kom je a co není

Před sebou má známý odborník velkou výzvu i celou řadu cílů. Jedním z hlavních úkolů je poznání současného zlínského mužstva.

„Zatím znám jenom Jiráčka, Maška a Fantiše, o ostatních tohle říct nemohu,“ uvedl.

„Přestupové období končí až v polovině září. Do té doby mám čas na to, abych zjistil, co v kom je a co není. Nechceme se unáhlovat a nikoho přivádět, prioritou je poznat hráče v zápasech,“ pravil Csaplár.

S přístupem a pílí je však spokojený. „Musím říct, že tady jsou vesměs pracovití kluci, některé musím dokonce krotit, aby se spíše léčili, než trénovali," pronesl zlínský trenér.

Důležitý je rytmus, ne fluktuace

I když Csaplár nemám rád široký kádr, soupiska Fastavu se počtem vůbec nezměnila. Pivarníkův nástupce má momentálně k dispozici tři brankáře a dvacet hráčů do pole.

„Takto mi to stačí,“ řekl Csaplár. „Samozřejmě pokud bychom hráli třeba evropské poháry, museli bychom kádr nafouknout víc. Ale v současné situaci i z hlediska ekonomiky nechceme další hráče. Naopak, ti současní potřebují rytmus, ne fluktuaci,“ vysvětluje.

Co převedou posily?

V mužstvu skončilo pět borců, stejný počet fotbalistů přišlo. Poslední zlínskou akvizicí je ukrajinský stoper Oleksandr Azacký, který přichází na hostování z Baníku Ostrava.

„Zdravotně je v pořádku, dva dny s námi trénuje, ale nebude jednoduché jeho příchod dotáhnout,“ tuší Csaplár.

Pětadvacetiletý rodák z Charkova naposledy působil v gruzínském Torpedu Kutaisi a jeho příchod se administrativně řeší. „Moc nepředpokládám, že se to do zápasu se Slavií stihne vyřídit,“ je pesimistou majitel zlínského Fastavu Zdeněk Červenka.

Azackého si vedení Zlína vyhlédlo jako náhradu za zraněnou letní posilu Lukáše Vraštila.

„Má přetržený zadní křížový vaz. Bohužel dostal trombózu do lýtka, takže se operace odkládá. Podle mě bude chybět tak rok,“ míní Csaplár.

Dalšími nováčky v týmu jsou Jakub Janetzký, Dominik Mašek a Antonín Fantiš. Jarní hostování Tomáše Poznara z Plzně se změnilo v přestup.

Ševci byli s Jabloncem domluvení také na příchodu lotyšského útočníka Dávise Ikauniekse, transfer se ale nakonec neuskutečnil. „Oženil se a rozhodl se zůstat doma," vysvětlil Červenka.

Kdo odešel?

Klub opustili Zoran Gajič, Libor Holík, Petr Hronek, Alexander Jakubov a Pavel Vyhnal. Mimo hru je Lukáš Železník, zdravotní problémy mají i další hráči. Stoprocentně fit nejsou Poznar ani Čanturišvili, lehčí zranění trápí také Podia s Matejovem. „Všichni chtějí trénovat, ale já nechci riskovat. Musím si být jistý tím, že jsou zdraví,“ vysvětluje Csaplár.

Moravané vstoupí do nové sezony v pondělí televizním utkáním s mistrovskou Slavií, kterou na sklonku minulého ligového ročníku doma porazili 1:0. „Nemohu zatím posoudit, zda je soupeř letos silnější,“ dodal.

Změny v kádru FC Fastav Zlín – léto 2019

Příchody: Jakub Janetzký (Jablonec – přestup), Lukáš Vraštil (Brno – přestup), Antonín Fantiš (Příbram – přestup), Tomáš Poznar (Plzeň – přestup), Dominik Mašek (Mladá Boleslav – hostování), Oleksandr Azatský (Ostrava – hostování v jednání)

Odchody: Zoran Gajić (Arda, Bulharsko – volný hráč), Libor Holík (Jablonec – přestup), Petr Hronek (Bohemians 1905 – hostování), Alexander Jakubov (Vlašim – přestup), Pavel Vyhnal (hostování – v jednání)