Někdejší opora Liberce a Teplic se stala druhou zimní posilou Fastavu. „Seběhlo se to hrozně rychle. V neděli večer mi volal můj manažer a po něm i Zdeněk Grygera. Byl jsem rád za velký zájem Zlína a rozhodl se přijmout jeho nabídku. Těším se na nové prostředí, byť to bude jen na krátko. Doufám, že naše spolupráce bude přínosem pro obě strany a posuneme se tabulkou nahoru,“ uvedl po příchodu na Letnou Roman Potočný.

Vedení Fastavu mělo o autora 34 ligových branek zájem již v minulosti, transfer ale konečně klapl až v pondělí, byť jen v rámci hostování. Jsem rád, že můžeme s tímhle hráčem spolupracovat. Slibujeme si od něj především zvýšení produktivity do útočné fáze,“ řekl generální manažer Zlína Zdeněk Grygera.

Potočný se v Baťově městě pokusí oživit svoji kariéru. Do Ostravy přicházel loni v zimě jako velká posila, svoji formu ani herní pohodu si ale na sever Moravy z Liberce nepřenesl. V letošní sezoně sice nastoupil v šestnácti ligových duelech, trefil se však jenom třikrát.

„Víme o Romanovi, že to je kvalitní fotbalista, ale u nás se bohužel herně trápil a sám věděl, že to není ono. Bylo to velmi složité rozhodování a rozhodnutí. Ale udělali jsme ho s tím, že by ta krátkodobá změna prostředí mohla jemu samotnému prospět,“ uvedl sportovní ředitel FC Baník Ostrava Alois Grussmann.

Roudnický odchovanec má za sebou pestrou kariéru. Na jaře 2009 si vyzkoušel angažmá v pražské Spartě, kde hostoval v dorostu, v létě pak přestoupil do Bohemians Praha 1905. V Ďolíčku se dostal i do ligového týmu.

Z Vršovic se ale stěhoval do Teplic. Na Stínadlech prožil dva roky a nastřílel devět branek. V zimě 2017 přestoupil do Liberce. Ve Slovanu se stal důležitým hráčem, oporou mužstva. Zářil hlavně na podzim 2019, kdy nasázel devět ligových gólů a vysloužil si přestup do Baníku Ostrava.

Potočný si zahrál i za českou reprezentaci. Premiéru si odbyl v zápase Ligy národů proti Skotsku.