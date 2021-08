„Poté, co jsme dali gól a na straně hřiště slavili můj gól, jsme slyšeli opičí křik,“ vybavuje si i po necelém roce třiadvacetiletý fotbalista.

Podle Dramého nemá rasismus na žádném fotbalovém stadionu ani kdekoli jinde místo. „Bohužel to není problém jenom současnosti, ale i dávné minulosti. Je všude po světě, není to jenom věcí fotbalu. Bohužel s rasismem budeme stále konfrontováni,“ posteskl si.

I proto mu v úterý večer při sledování pohárového střetnutí nebylo příjemně. „Na zápas jsem se díval a reakce některých fanoušků Sparty mě rozzlobila a taky zklamala. Jsem smutný z toho, že se to na českých stadionem opakuje pořád dokola,“ mrzí křídelníka Fastavu.

Co se vlastně při zápase Sparty s Monakem událo? Vše odstartovala trefa zmiňovaného Francouze s kamerunskými kořeny Auréliena Tchouameniho, jenž úvodní gól zápasu v 37. minutě nevhodně oslavil před kotlem Sparty.

Domácí příznivci to těžce kousali. Hostujícího hráče zasypali rasistickými projevy bučením a napodobováním opic, na plochu přiletěly kelímky.

Hlasatel domácí příznivce upozornil, že v případě opakování rasistických urážek hrozí ukončení zápasu. Po zhruba tříminutové pauze se pokračovalo ve hře.

„Sice to není poprvé, co se to v České republice stalo, ale pro mě zdejší prostředí není rasistické. Bohužel někteří fanoušci jsou,“ je přesvědčený.

Rodák z Béziers by tyto příznivce tvrdě trestal. „Nevím, jestli existuje řešení, jak se toho zbavit, protože vždy se najde někdo, kdo uráží ostatní, ale právě tito lidé musí být sankcionováni a nikdy se nesmí vrátit na stadion,“ míní.

I když na českých ligových stadionech nadávky a bučení slyší poměrně často, v běžném životě nic zásadního řešit nemusel, byť ne všichni obyvatelé Zlína či Ústí nad Labem, kde po příchodu z klubu RC Olympique Agathois působil či působí, jsou na sportovce tmavé pleti zvyklí.

„Ve městě potkávám spoustu lidí, kteří se na mě dívají zvláštně. Jako by je překvapilo, že tady vidí černochy,“ říká.

„Ale samozřejmě někteří jsou milí. Lidé, kteří sledují fotbal a nají mě, si někdy se mnou chtějí o fotbale promluvit, což je příjemné,“ dodává.