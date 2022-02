Trenér Jan Jelínek svěřence nepřemlouval, nejlepšímu kanonýrovi Zlína v nejvyšší soutěži odchod do zahraničí přeje a po debatě uvnitř klubu s odchodem důležitého hráče souhlasil.

„Nějakou dobu jsme to řešili. Není to rána z čistého nebe. Zraněnému hráči přišla nabídka ze zahraničí, která byla zajímavá i pro klub. Ten taky dostane nějaké peníze. Poznymu navíc končila v létě smlouva, takže jeho přestup je jenom logickým vyústěním nastalé situace,“ říká zlínský trenér Jelínek.

Na Poznara naštvaný není. Dobře ví, jak o podobné štaci v minulosti mluvil.

FORTUNA:LIGA, 23. kola -

AC Sparta Praha (3.) - FC Fastav Zlín (11.)

Výkop: neděle v 18.00, Generali Česká pojišťovna Arena

Rozhodčí: Machálek - Horák, Hurych (Ulrich) | VAR: Kocourek | AVAR: Hrabovský

Ligová bilance: 19-7-7, 58:29

Poslední zápas: 5:2 (8. Čelůstka, 45.+1. Panák, 51. Pešek, 81. Simerský vlastní, 90.+1. Minčev - 41. Simerský, 90. Poznar, 25. září 2021)

Pravděpodobné sestavy: Sparta: Holec – Wiesner, Panák, Hancko, Höjer – Pešek, Pavelka, Krejčí ml., Hložek, Haraslín – Čvančara. Trenér: Vrba.

Zlín: Rakovan – Cedidla, Vraštil, Procházka, Matejov – Conde – Dramé, Hrubý, Tkáč, Vukadinovič – Fantiš. Trenér: Jelínek.

Tip Deníku: 2:1

I když zkušený útočník neodchází v ideálním období, Jelínek věří, že si mužstvo bez jeho branek a práci na hrotu poradí.

„Tomášovi to nemůžeme mít za zlé,“ ví Jelínek.

„I když je to kapitán a my pořád bojujeme o setrvání v lize, podobné věci k fotbalu patří. Není to příjemné, ale zvládneme to,“ je přesvědčený.

Ševci po uzavření přestupového okna náhradu za svoji oporu hledat nebudou, ročník dohrají se stávajícím kádrem.

Zlín skvěle zvládl poslední domácí duely s Libercem a Slováckem, je na tom mnohem lépe než po úvodní porážce v Ďolíčku s pražskými Bohemians.

„Pro nás je dobré, že jsme zjistili, že umíme hrát i bez Poznyho na hrotu. Teď musíme makat a body sbírat dál. Nyní dostanou šanci další hráči,“ uvedl Jelínek.

Útočníkem číslo jedna nyní je Antonín Fantiš.

Poctivému fotbalistovi, který na podzim nastupoval na křídle a v nouzi vypomáhal i na kraji obrany, se vpředu chytil.

A byť na jaře zatím neskóroval, rozhodně na soupeřovy zadáky platí a týmu pomáhá jinak než vstřelenými brankami.

V derby navíc nastoupil se sebezapřením, hrál pod injekcemi. „Klobouk dolů, že do toho šel a jak to zvládl,“ chválil bojovníka Jelínek.

Kromě příbramského odchovance může na hrotu využít i Vukadinoviče, Jawa, Chwaszcze či Bobčíka.

Ve Zlíně nyní řeší spíše jiné pozice. Na marodce dál zůstávají Hlinka, Fillo, Reiter či Čanturišvili, stopku má vykartovaný Janetzký. „Stav se v týdnu příliš nezměnil. Zůstává víceméně stejný,“ říká kouč Fastavu.

Po derby na večeři, teď příprava na Spartu. Matejov věří v další dobrý výsledek

V Baťově městě ve čtvrtek večer usedli k televizi, pečlivě sledovali odvetu 2. kola Evropské konferenční ligy.

Sparta to proti Partizanu Bělehrad znovu nezvládla, po porážce 1:2 na hřišti lídra srbské ligy v soutěži končí.

Podle Jelínka to ale žádná výhoda pro ševce není. „Kdyby Sparta vyhrála a postoupila, dodala by jí to sebevědomí, byla by klidnější. Nyní to zase bude chtít odčinit v zápase s námi, takže uvidíme, v jaké budou formě i situaci,“ uvedl luhačovický rodák.

Ševci míří do hlavního města ve větší pohodě a klidu, prohrát s favoritem rozhodně nechtějí.

Dvě domácí výhry jim dodaly kuráž, určitě to nejedeme jenom odehrát. „Naopak se chceme porvat o další body,“ říká devětatřicetiletý kouč.

„Sparta není v optimální formě ani výsledkové kondici, u nás je to však podobné. Taky na tom z hlediska hráčského kádru nejsme zrovna ideálně, ale budeme bojovat,“ slibuje.

Na derby přišlo 3421 diváků. Podívejte se, jak to na Letné při šlágru vypadalo

Moravané chtějí v Generali Česká pojišťovna Arena navázat na předcházející týmové výkony, stejně jako proti Slovácku být vzadu organizovaní, dobře bránit a hrát rychle dopředu.

„Snad se nám něco povede vyřešit a dát gól. Kdybychom šli do vedení, soupeř by znervózněl,“ ví dobře.

Sparta ovšem potřebuje zabrat. I když v poháru postoupila do semifinále MOL Cupu, v lize klopýtla hned na začátku, minule v Jablonci kvůli sněhové nadílce a neregulérní hrací ploše nehrála a nevyšel jí ani dvojzápas s Partizanem.

„I tak má Sparta pořád velkou sílu,“ uznává Jelínek.

Zda jí ševci dokáží odolat, ukáže už nedělní večer.