„Po tréninku jsem šel koupit nějaké ovoce, telefonoval jsem, někdo se mě zezadu dotkl, a když jsem se otočil, abych se podíval, ten člověk řekl, že Zlín není město pro černochy… Tak jsem odpověděl, víš jaký je rok? On řekl, aha mluvíš česky a pořád opakoval ‚černý, jdi domů‘ s rukama nahoře, jako by slavil vítězství,“ popisuje Lamin Jawo svůj zážitek na instagramu.

„Pak jsem začal nahrávat a řekl jsem mu, aby to řekl znovu. On pak začal být násilný a pokusil se mě také udeřit," pokračuje.

Na videu, které hráč zveřejnil, ale nejsou žádné rasistické urážky slyšet.

Muž na něm pouze pohrozil africkému fotbalistovi pěstí a následně jej udeřil nákupním košíkem.

Jawo na záběrech lámanou češtinou několikrát vybízí pána k zopakování slov, aby měl důkaz, místo toho se dočkal jenom rány košíkem.

Zlínský forvard má na podobné lidi „smůlu“. Podobný incident zažil již při svém angažmá v Jihlavě. „Sdílel jsem to, protože je to potřetí, co mám tuto zkušenost," vysvětluje.

„Teď omluva je, že to byl starý muž, minule byl mladý a slyšel jsem jen jako ah, on byl opilec. A když byl ,aldý kluk, tak řeknou, ahh, jen nějaký hloupý kluk. Přitom nejde o věk ani generaci, je to prostě úcta k lidskosti. STOP! Nezáleží na barvě nebo rase," dodává.

Vedení fotbalového klubu FC TRINITY Zlín incident prošetřuje, více informací nemá.

Vytáhlý forvard zamířil do Zlína z druholigové Jihlavy v lednu 2020. Svou profesionální kariéru začal v Evropě v roce 2014. Ve čtvrté nejvyšší italské soutěži nastupoval za tým Vado Ligure.

O rok později zamířil do VBC Finale, kde se mu střelecky velmi dařilo, a tak si ho vyhlídl tým Carpi FC, který působil v italské Serii B. Tam strávil dvě sezony, během kterých hostoval v dalších italských týmech z nižších lig, konkrétně v Sieně a Ferelpisalo.

V roce 2018 přišel do Sanremese v Serii D, pak ve stejné lize nastupoval za Olympia Agnonese, kde v devatenácti zápasech vstřelil tři branky.