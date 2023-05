Patří mezi několik odchovanců ve zlínské sestavě, na mateřském klubu mu záleží víc než borcům odjinud. Gólman Stanislav Dostál se na konci sezony dostal do branky týmu FC Trinity, ševcům pomáhá v záchraně nejvyšší soutěže. S Jabloncem inkasoval pouze jednou, při remíze 1:1 mu ale za zády zazvonilo břevno i tyč.

Brankář Zlína Stanislav Dostál při úvodním duelu nadstavby proti Jablonci. | Foto: FC Trinity Zlín

„Je škoda, že jsme nevyhráli, protože ve druhém poločase jsme byli herně lepší a měli i více šancí, ale vzhledem k prvnímu poločasu, kdy měl navrch Jablonec, bod musíme brát,“ ví dobře jednatřicetiletý gólman.

Ševci díky remíze stáhli ztrátu na Pardubice, přiživili šance na záchranu FORTUNA:LIGY, byť jejich situace je stále hodně složitá.

„Musíme tomu jít naproti. Na konci se bude počítat každý bod. Pardubicím jsme se přiblížili o bod na bod. (úsměv) Když k tomu přidáme výhru, bude naše pozice ještě lepší,“ ví dobře.

Podle Dostála cítí zodpovědnost za klub každý člen zlínského týmu. „Není mi to jedno,“ tvrdí. „Už jsme se v této skupině pod trenérem Páníkem jednou zachraňovali. Posledních pár sezon se s tím potýkáme. Vždycky jsme to zvládli, snad to zvládneme i teď,“ doufá staronová zlínská jednička.

Proti Jablonci Dostál podal spolehlivý výkon, překonal jej pouze ranou do šibenice záložník Šulc.

V prvním poločase měl ale i štěstí, když mu po pokusu Chramosty pomohla tyč a po ráně Ikauniekse se zase otřáslo břevno.

„Chramostovu střelu jsem ještě trošku vyškrábl. Jak to zazvonilo, tak jsem se jenom modlil, ať to neskončí v bráně,“ říká.

Ševci na úvod nadstavby brali s Jabloncem bod, vyrovnání zařídili náhradníci

Jinak na těžkém a podmáčeném terénu moc práce neměl. „Spíše jsem se bál malých domů a kopání,“ přiznává s úsměvem.„Když jsem viděl, jak se klukům zastavuje balon ve vodě, bylo to nepříjemné. Těžko se předvídá, co míč udělá,“ přidává.

Druhou půli opravdu silně ovlivnil podmáčený terén na hranici regulérnosti po silné průtrži mračen. „Rozhodčího Zelinky jsem se po zápase ptal, zda jsem nemohli počkat třeba patnáct minut, než voda opadne, protože po stranách hřiště to bylo kolikrát zajímavé, ale říkal mi, že nebylo jisté, zda nebude dál pršet,“ líčí.

Těžkou vodní šichtu už ale mají ševci za sebou, nyní se začnou chystat na duel v Teplicích. K záchraně potřebují bodovat i venku, což je problém, protože na soupeřově hřišti naposledy uspěli předloni v srpnu v Liberci.

Od té doby nevyhráli ve 29 zápasech po sobě.

Nikdo horší v lize není. „Už to musíme prolomit. Je to hrozně dlouhá doba. Bez venkovní výhry záchrana nepůjde,“ ví dobře nejen Dostál.