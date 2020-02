„Viděl jsem, že gólman vylezl docela dost z branky, tak jsem se ho snažil přelobovat, ale bohužel mi to sjelo,“ přiznává sedmadvacetiletý fotbalista.

„Kopl jsem to špatně, byla to moje chyba. Beru to na sebe, měl to být gól,“ ví dobře.

Ševcům vyšel proti nervózní Spartě plán a aktivní hrou se dostal hned v první půli do několika velkých šancí, gól však nedal.

„Řekli jsme si, že na soupeře vletíme a vůbec je nenecháme vydechnout. Celkem se nám to i dařilo. Začátek nám vyšel, bohužel se nám nedaří dávat góly. Jsme zbrklí, což je škoda,“ mrzí Fantiše.

Moravanům paradoxně ublížilo vyloučení domácího stopera Mandjecka, který ve 28. minutě zastavil unikajícího Poznara. Rozhodčí Orel nejprve udělil kamerunskému obránci žlutou kartu. Po přezkoumání u videa však původní verdikt zrušil a Mandjecka rovnou vyloučil.

„My se o tom furt bavíme, ale každý útok, který soupeři proti nám mají, smrdí gólem. Na druhé straně my zrovna nejsme tým, který by měl někoho dobývat,“ uvědomuje si Fantiš.

Zlín se v početní převaze dlouho trápil, porážku odvrátil až v hektickém závěru, kdy se balon po závaru ve vápně odrazil k Matejovovi a střídající hráč zachránil Fastavu alespoň remízu.

„Buďme pokorní, bod venku se Spartou se počítá. Navíc, když jsme ještě tři minuty před koncem prohrávali,“ připomíná.

Sparta ale podle bývalého hráče Jablonce, Příbrami nebo Ostravy byla k poražení. Nyní už se ale ševci dívají dopředu. V sobotu doma na Letné vyzvou dalšího protivníka z hlavního města. Do Zlína dorazí Bohemians 1905.

„Věřím, že nám výsledek ze Sparty pomůže se odrazit. Nyní musíme začít porážet soupeře, kteří jsou v tabulce kolem nás,“ dodává.