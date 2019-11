A k tomu na Letnou dnes dorazí druhá Plzeň, která ovládla poslední čtyři vzájemné duely a z toho třikrát bez inkasované branky.

Tahle dušičková šichta bude pořádně drsná.

„Čeká nás velmi kvalitní soupeř, který má stabilní výkonnost i výsledky. Na hráčích je ale vidět chuť pracovat. Jsme v situaci, kdy musíme být motivovaní na každý zápas, protože jakýkoliv bod se počítá, ať je se urve s týmem ze špičky ligy, nebo proti celku v tabulce kolem nás,“ říká trenér Fastavu Jan Kameník.

Tématem číslo jedna v Batově městě je neuvěřitelná marodka ševců. „Příprava na utkání je specifická,“ přiznává Kameník.

Sedmatřicetiletý kouč před středeční pohárovým duelem v Mladé Boleslavi složitě skládal dohromady základní sestavu, mimo hru bylo hned dvanáct hráčů z kádru.

Kompletní jedenáctka byla zraněná, útočník Wágner scházel Zlínu kvůli dohodě klubů.

V pondělí sice bude k dispozici, nad ostatními borci ale visí velký otazník. „Situace už se o víkendu malinko zlepšila. Někteří hráči se zapojili do tréninku, jiní se připravují pod dohledem kondičního trenéra,“ říká Kameník.

Proti bývalému klubu určitě nastoupí kapitán Jiráček. Někdejší reprezentant si nechce nechat bitvu ujít, s nahozeným ramenem se bude rvát do úmoru.

Pravděpodobný je také start klíčového útočníka Poznara, hrát by mohl i Čanturišvili. „Pokud by někteří nebyli schopní nastoupit od začátku, věřím, že nám pomohou alespoň na část utkání,“ doufá Kameník.

Naopak vyloučený je start záložníka Maška, který se zranil v Příbrami, a kvůli přetrženému vazu v koleni pro něj zlínské angažmá skončilo.

Dlouhodobě mimo hru jsou Vraštil a Azackij, zdravotní problémy mají Džafić, Giorgazde nebo Folprecht. Po operaci se vrací Hlinka, za béčko už chytal Dostál. Otazník visí také nad Hnaníčkem.

V poháru dostali šanci dorostenci Cedidla s Kolářem, ani jeden z nich proti nejlepšímu ligovému útoku nepropadl.

Na vyřazení z MOL Cupu ševci dávno zapomněli, teď se soustředí na ligovou dohrávku.

S Plzní to budou mít mimořádně složité. Viktorka sice před týdnem podlehla ve šlágru Slavii 0:1, ale jinak si s přehledem hlídá druhé místo. „Soupeř má na všech postech velkou kvalitu. Je dobře organizovaný dopředu i dozadu. Předností Plzně je kombinační nátlaková hra, kterou se snaží soupeři vnutit. Hodně drží míč a kombinuje v křídelních prostorech, odkud se pak snaží dostat míč do vápna a tam zakončit. Jsou zkušení, takže jakmile se dostanou do vedení, tak se to těžko otáčí,“ ví Kameník.

Nebezpečí číhá hlavně na hrotu. Reprezentant Krmenčík se třikrát trefil v poháru, v lize letos skóroval už šestkrát. „Bude proti nám stát kvalitní gólový útočník, který má formu. Musíme se na něj připravit a podívat se, jak se chová v pokutovém území a tam k němu přistoupit co nejblíže, abychom mu zabránili v zakončení,“ říká Kameník.

Zlínský trenér věří v podporu fanoušků. Západočeši rozhodně nejsou na Moravě oblíbeným soupeřem. „Doufáme, že přijde co nejvíce lidí. V momentě, kdy nás bude hnát zaplněný stadion, je šance na výhru vyšší a i hráčům se v takovém prostředí hraje lépe,“ dodává Kameník.

Ani Západočeši ale nebudou zdaleka kompletní. Plzni chybí zranění Čermák, Kopic a Řezník, vykartovaný je Chorý. „Zdravotní situace se zatím moc nemění. Hráči, kteří byli dlouhodobě zranění, se ještě dávají dohromady a do zápasů se asi začnou zapojovat až po reprezentační pauze,“ říká kouč Viktorie Pavel Vrba.

Známý trenér očekává těžké utkání. „Zlín je ve složité situaci. Určitě bude chtít získat tři body. Na druhé straně my jsme také v situaci, kdy potřebujeme body a chceme venku uspět,“ říká Vrba. „Stále máme ty nejvyšší ambice, chceme hrát o poháry a v tomto ohledu by byla jakákoliv ztráta špatná,“ ví přerovský rodák.

FORTUNA:LIGA, 15. kolo

FC Fastav Zlín (15.) – FC Viktoria Plzeň (2.)

Výkop: v pondělí v 18.00, stadion Letná

Rozhodčí: Pechanec – Moláček, Blažej (Zelinka), VAR

Ligová bilance: 7-5-12

Poslední zápas: 0:2 (4. Chorý, 8. Kovařík, 7. prosince 2019)

Pravděpodobné sestavy: Zlín: Rakovan – Cedidla, Buchta, Jiráček – Matejov, Podio, Janetzký, Fantiš, Bartošák - Wágner, Poznar.

Plzeň: Hruška – Hubník, Hejda, Brabec, Limberský – Procházka, Kalvach – Kayamba, Hořava, Hloušek – Krmenčík.

Tip deníku: 1:2