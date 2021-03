Zlínský talent Číž jde ve stopách „strýce“ Šenkeříka. Byl to můj vzor, přiznává

Rád by jednou dokázal to, co strýc Zdeněk Šenkeřík, který je bratranec jeho maminky. Fotbalový talent Adam Číž v dětství bedlivě sledoval kariéru nejznámějšího členy rodiny, někdejšího útočníka pražské Slavie, se kterou dvakrát získal mistrovský titul.

Sedmnáctiletý Adam Číž patří mezi talenty zlínského fotbalu. | Foto: pro Deník/Jan Zahnaš

„Jezdili jsme na jeho zápasy, vždycky jsem se těšil, až za námi po utkání přijde. Když jsem byl malý, tak to byl můj vzor,“ přiznává. Nyní už rodák ze Slavičína fandí Paris Saint-Germain, jeho největším oblíbencem je brazilský míčový kouzelník Neymar. Také sedmnáctiletý dorostenec Fastavu na hřišti vyniká rychlostí. Na křídle, kde nastupuje, se umí uvolnit a dostat do zakončení. „Zlepšit bych měl sílu a taky bych měl proměňovat víc šance,“ uvědomuje si mládežnický reprezentant. Jiráček přiznává neshody s Páníkem: Žádný hráč na světě není víc než klub Přečíst článek › S fotbalem začínal v roddném , dřív si rád také zahrál hokej nebo florbal. „Ve Slavičíně se bere fotbal vážně, proto si myslím, že tady vyrůstalo dost dobrých hráčů. I my jsme tam měli super partu. Všichni jsme si rozuměli. Nejen hráči, ale i trenéři a rodiče,“ říká. Ve třinácti letech odešel do Zlína. Ve Fastavu prošel žáky, nyní nastupuje v dorostu. „Na Vršavě mě trénovalo dost trenérů. Každý z nich mi něco dal,“ uvedl. Talentovaný mladík se zúčastnil také srazu mládežnické reprezentace do šestnácti let. Nastoupil ve dvojzápase s Gruzií, rovněž absolvoval několik přípravných kempů. Nyní je bez fotbalu. Dorostenecké soutěže jsou přerušené, Adam Číž tak nemůže se spoluhráči hráč ani společně trénovat. „Mrzí mě to. Kluci i společné tréninky mi chybí. Už se těším, až se to zase vrátí do normálu,“ uvedl. Reprezentace je absolutně nejvíc. EURO bude vrchol kariéry, vnímá Janošek Přečíst článek › Zlínský křídelník se ve stavu nouze dlouho připravoval individuálně, pečlivě dodržoval všechny plány, k tomu si ještě přidával. Nyní trénuje s ligovým týmem. Do áčka jej pozval trenér Páník. Cenné zkušenosti sbírá po boku Poznara, Buchty, Potočného nebo Procházky. V kádru Fastavu byl dříve i o tři roky starší sourozenec Lumír. Nadaný gólman ale před dvěma lety přestoupil ze Zlína do Ostravy, nyní hostuje v druholigové Jihlavě. „V kontaktu jsme skoro každý den. Buď si píšeme nebo voláme, proto si úplně nechybíme,“ usmívá se. „Občas se potkáme i doma. Jeho přestup a hostování je super, přeji mu to,“ dodává.

