„Těší mě, že mi trenéři věří. Přirovnal bych to k reprezentaci do devatenácti let, se kterou jsme byl takhle dlouho ve Španělsku nebo ve Švýcarsku. Toto je něco podobného, ale na klubové úrovni jsme to ještě nezažil,“ přiznává osmnáctiletý student Obchodní akademie Tomáše Bati ve Zlíně, který jde po stopách svého otce Petra, bývalého ligového fotbalisty a současného trenéra divizního Slavičína.

Jak si užíváte pobyt na Maltě?

Byl jsem samozřejmě strašně rád, že jsem dostal tu možnost odcestovat s týmem na Maltu. Těší mě, že mi trenéři věří. Snad ukáži co ve mně je. Moc si to tady užívám. Sbírám cenné zkušenosti. Akorát mě mrzí, že tady nejsou i další kluci z devatenáctky, kteří zůstali doma. Ale nemám strach o to, že by se tu některý z nich brzy neobjevil. Uvidíme, jak to bude dál. Snad v kádru zůstanu. Udělám maximum proto, abych si ligu brzy zahrál. Věřím, že už na jaře bych si mohl ligu zahrát, ale všechno se bude odvíjet od toho, jak budu pracovat a od mých výkonů. Pořád na to je čas, navíc situace není úplně příznivá, ale když všechno půjde, jak má, třeba časem šanci dostanu.

Je to asi velká motivace, že?

Samozřejmě. Motivace je obrovská. Vždycky jsem se chtěl dostat do ligového kádru, což je od začátku můj cíl, můj sen. Teď jsem tady a doufám, že tady zůstanu. Vím, že musím ukázat, co umím a co ve mně je a neustále se zlepšovat. Motivaci nemusím hledat, ta je daná.

Je vaším vzorem David Tkáč, který se rovněž prosadil v mladém věku?

Nějakým vzorem je. Sice hrajeme na podobné pozici, ale taky z dorostu skočil rovnou do áčka a vynechal béčko. U něj je vidět, že to jde se prosadit v profesionálním fotbale. Zatím se s ním porovnávat nemohu. Bylo fantastické, jak David vletěl do ligy. Jenom škoda toho zranění. Byl největší tahounem týmu.

Jaké povinnosti si coby nejmladší hráč týmu plníte?

Třeba v bagu začínám uprostřed, taky musím brát všechny věci, což je obvyklé. To se děje všude, kde je člověk nejmladší.

Souhlasíte s názorem, že Zlín sužuje hlavně mizerní koncovka?

Je to tak. Trápí nás to již delší dobu, Góly jsme nedávali na podzim a nejde nám to ani teď v přípravě. I já jsem to měl v prvním zápase vzít na sebe. Neproměnil jsem dvě stoprocentní šance. Kvůli tomu jsem byl na sebe naštvaný. Byla to moje vina. Snad příště budeme efektivní. Jinak nemáme šance sbírat body.

Jak vnímáte Tipsport Malta Cup? Řešíte v týmu výsledky?

Samozřejmě chceme zápasy zvládnout, abychom domů odjeli v dobré náladě a byli dobře připravení na start ligy.

S tátou jste v kontaktu? Je vaším největším kritikem?

Jo. Voláme si. Fotbal spolu probíráme pořád. Po zápase s Trnavou mi nevolal, protože věděl, že nálada není nejlepší, ale už jsme to spolu rozebrali. Moc mi pomáhá. Rady mi dává, ale říká, ať jsem svůj, hraji to, co umím, že pak všechno přijde.

Máte stejný pohled na fotbal?

Jo. On má fantastický pohled na fotbal, hlavně na výchovu hráče. Jsem moc rád, že mi může pomoct jako rodič.

Jak zvládáte fotbal skloubit se studiem?

Nebudu lhát., je to náročné. Když ve škole často chybím, musím se doučovat sám, což není ideální. Naštěstí učitelé ve škole jsou vstřícní, chápou mě, ale mám to těžší než normální studenti.

Jak vnímáte trenéra Vrbu?Už jsem to říkal, ale kdyby mně před rokem někdo řekl, že mě bude trénovat Pavel Vrba, tak bych mu nevěřil, ale jsem tomu moc rád. Je to obrovská persona, vynikající trenér s dobrým pohledem na fotbal. Jsem moc rád, že právě on je můj první trenér v mužském fotbale, který samozřejmě sleduji. Je to trenér desetiletí, znám jeho kariéru. Vím, jakým fotbalem se prezentoval. Líbí se mi jeho filozofie i náplň tréninků.

Jak na vás působí?

Dělá si ze mě srandu na každém tréninku. Často naráží na můj věk, další věci, ale všechno je to v rámci srandy. Já to beru. Tréninky by se měly odlehčit.

Čím to je, že se vám v dorostenecké lize dorostu tak dařilo?

Je to tím, jakou jsme měli v devatenáctce partu. Kolem ně je spousta kvalitních hráčů. Celkově si to sedlo. Nedařilo se jenom mně, ale nám všem.

Jak se vám líbí na Maltě?

Moc se mi tady líbí. Jsou tady skvělé podmínky, přírodní travnaté hřiště, které jsou v perfektním stavu. Jeden nebo dva dny foukal silný vítr, ale jinak je všechno skvělé. Je o nás skvěle postaráno. Máme k dispozici regeneraci, posilovnu. Hlavně je tady teplo, takže super.

Jak trávíte volný čas?

Nejvíc si čtu, pak s kluky hrajeme PlayStation, ale to jenom občas. Koukal jsem se i na nějaký seriál, zašli jsme se podívat i po okolí. Je to kousek od hotelu, blízko moře. Jinak moc volna není. Kromě dvou dnů jsme pokaždé trénovali dvoufázově. Věnujeme se jenom regeneraci a tímto věcem. V moři jsem nebyl, ale každé ráno chodíme před snídaní do studeného bazénu.