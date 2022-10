„Byl to centr, ale mířil jsem tak, aby to šlo kdyžtak do brány,“ přiznává s úsměvem brumovský odchovanec, jehož chvíle přišla v 76. minutě.

Míč z pravé strany kopl tak šikovně, že bez jakékoliv teče skončil v liberecké síti.

„S kluky se o to snažíme, bavíme se o tom, každý týden to trénujeme, ale předtím nám to moc nešlo. Víme, že kdyby to náhodou nikdo netečoval, tak to skončí v bráně. Konečně se nám to povedlo,“ raduje se.

Bartošák vyzdvihl práci spoluhráčů, kteří si na centr nabíhali. „Nejdůležitější ale je, že jsme bodovali naplno. Už jsme to potřebovali,“ cítí dvaatřicetiletý fotbalista.

Ševci si výhru ale zasloužili. Do zápasu dali víc. „Byli jsme nebezpečnější. Škoda, že jsme dřív nepřidali uklidňující gól. Na koncovce musíme zapracovat,“ říká Bartošák, jenž do Zlína přišel právě z Liberce, kde zažil nejlepší roky kariéry.

Ševci přemohli Liberec a ukončili sérii bez prohry. Rozhodl střídající Bartošák

Také v Karviné se mu celkem dařilo, nyní se po návratu do Zlína teprve dostává do dřívější formy. Možná, že mu pozice na levém křídle svědčí víc než na kraji obrany.

„V Karviné jsem taky začínal vzadu, ale postupem času jsem se dostal do zálohy, kde se mi dařilo střelecky a taky jsem přihrával na góly,“ připomíná. „Teď mě trenér taky posunul výš, takže se možná opravdu cítím líp na pozici záložníka,“ připouští opatrně.

I když sezonu rozjel v základní sestavě, v posledních duelech začal jen mezi náhradníky. „Když to bude takhle pokračovat, vadit mi to nebude,“ tvrdí s úsměvem.

Hlavní je, aby se dařilo týmu.