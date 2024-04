ROZHOVOR/ Slabý výkon z poháru už si vyříkali, na nepovedené vystoupení v Plzni rychle zapomněli a teď se soustředí na hlavní úkol: záchranu FORTUNA:LIGY. Fotbalisté Zlína před sebou mají závěrečných šest duelů, ve kterých chtějí získat co nejvíce bodů, aby neskončili poslední a pokud možno se vydrápali na třináctou pozici, vyhnuli se baráži.

Trenér fotbalistů Zlína Bronislav Červenka má před utkání s Karvinou o sestavě téměř jasno. | Foto: FC Zlín

Dost o ambicí ševců napoví už nedělní bitva ohrožených celků s Karvinou.

„Bude to o přístupu, chybách. Chceme lidem ve Zlíně ukázat, že umíme hrát lepší fotbal než jsme předvedli v Plzni. Chceme se o to poprat daleko víc, než v minulém zápase,“ říká kouč Zlína Bronislav Červenka.

Důležitost střetnutí asi nemůže svěřencům zdůrazňovat, že?

To ne. Důležitých bude všech šest zápasů, co jsou před námi. Už poslední duely jsme hráli se soupeři, kteří jsou kolem nás a taky hrají o záchranu. Dobře víme, že každý bod bude důležitý. Musíme to zvládnout.

Co bude rozhodovat?

Vždycky je to o nás. O tom, jak k tomu přistoupíme, jakým způsobem budeme hrát. Musí tam být u hráčů ochota běhat, sprintovat, nabízet se. Samozřejmě Karviná má úplně stejné schopnosti. Taky dokáže být nepříjemná, odhodlaná. Nečeká nás vůbec nic lehkého. Pokud však kluci budou mít správně nastavenou hlavu a zvládnou to, dovedeme zápas do vítězného konce.

Už jste si s kluky vysvětlil mizerný výkon z poháru?

Ve čtvrtek jsme si to řekli a tím to pro nás skončilo. Byla to nějaká etapa v sezoně, kdy jsme se dostali až do semifinále poháru. Pro nás bylo překvapením, že jsme došli až tak daleko. Bohužel trošku jsme si to pokazili svým výkonem. Výsledek byl adekvátní hře, která nebyla dobrá, což mě mrzí. Škoda, že jsme Plzni nebyli rovnocenným partnerem, cestu do finále jsme jí velice usnadnili. Tím ale nesnižuji výkon soupeře, který hrál fantastický fotbal. Měli jsme mu to ale ztížit víc. Odpor byl minimální, od nás to bylo málo.

Nebyli hráči myšlenkami už u souboje s Karvinou?

Já nevím. V sestavě bylo docela dost změn. Chtěli jsme dát příležitost i hráčům, kteří nastupovali v pohárových zápasech. Navíc jsme chtěli při náročném programu rozložit síly na celý tým. Nevím, jestli tam byla obava ze soupeře, protože Plzeň je velký tým, zda na kluky dolehla atmosféra či v tom bylo něco jiného, ale od nás to nebylo dobré. Mně nejvíce vadí, že jsme neběhali a nechodili do soubojů.

Bude i s ohledem na středeční výkon těžké vybrat základní sestavu, nebo máte už dávno jasno?

O sedmdesáti či osmdesáti procentech máme jasno. Budeme řešit snad jenom dva posty, o kterých se rozhodneme až před zápasem. Za mě je ale jedno, kdo nastoupí. V ligovém kádru je dvacet kluků. Všichni by měli mít kvalitu. Každý z nich, kdo nastoupí proti Karviné, musí odvést úplně jiný výkon než v Plzni. Chceme navázat na výkony z minulých ligových utkání, ve kterých jsme získávali body. Nasazení a ochota pracovat pro tým však musí být jiné než v poháru.

Souhlasíte, že Karviná je i kvůli spoustě cizinců hodně nečitelná?

Karviná prošla od podzimu velkou obměnou. V kádru má hodně cizinců, zvláštní typy hráčů. Oproti našim klukům jsou jiní, ale musíme se s tím vyrovnat a být na ně připravení.

Nikdo nechce jít do nadstavby z poslední příčky, že?

Do zápasu nejdeme s tím, že nám stačí bod ke čtrnáctému místu. Chceme vyhrát. Hrát na remízu nebudeme.

Chybět bude Černín. Je to komplikace?

Je to nepříjemné, ale kluci to musí zvládnout. V kádru máme dost stoperů, kteří jej musí nahradit.

Kvůli stejnému termínu všech utkání 30. kola nebude při zápase k dispozici videorozhodčí. Co na to říkáte?

Není to ideální, ale nedá se s tím nic dělat. Proškolených rozhodčí nebo techniky je málo. Je to škoda, protože pro nás je to velmi důležitý zápas. Chceme, aby to bylo férové, bezproblémové, čímž nechci říct, že by rozhodčí měli něco ovlivnit. Věřím, že si s tím poradí dobře a budou pískat rovinu. Na druhé straně někdy VAR řeší situace jinak, než je vidíme my. Video negarantuje to, že bude daný moment vyhodnocen správně. Ale je lepší ho na stadionu mít, protože hlavně u ofsajdů se to dá zastavit a vyřešit.