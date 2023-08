Věřili, že se po těžkém losu a soubojích se Spartou a Slavií chytnou, zápasy s hratelnějšími soupeři zvládnou a odrazí se výš. Fotbalisté Zlína ale ve FORTUNA:LIZE dál ztrácejí, klopýtají. V neděli nestačili ani na Hradec Králové, v nové Malšovické aréně padli 0:2 a s jediným bodem se propadli na poslední místo tabulky.

Trenér fotbalistů Zlína Pavel Vrba po utkání v Karviné. | Foto: Deník/Jan Zahnaš

„Zápas se mi hodnotí špatně, protože jsme v něm měli bodovat. Určitě jsme nebyli slabší, ale v závěrečné finální fázi byl Hradec důraznější,“ uznal zlínský trenér Pavel Vrba.

Ševci v nejvyšší soutěži neuspěli pošesté za sebou, stejný počet zápasů nezdolali ani votroky.

Moravané se souží hlavně v zakončení. V pěti duelech dali jen tři góly a společně s Jabloncem a Bohemians mají nejhorší ofenzivu v soutěži.

„S koncovkou máme problém,“ připouští Vrba.

Zkušený kouč jen marně hledá v kádru kanonýra, typickou devítku.

Branky zatím nestřílí Žák, Fantiš ani Kovinić, na nule jsou i křídelníci Vukadinović s Dramém.

„Pořád se nám nedaří najít klasického bombardéra, který by to vzal na sebe a mužstvu důležitými góly pomohl. Jasnou jedničku na hrotu nemáme,“ přiznává Vrba.

Proti Hradci Králové dostal šanci Senegalec Latyr Ndiaye. Letní posila z nižší francouzské soutěže nastoupila poprvé v základní sestavě, do pořádné šance se však nedostala.

Jedno sklepnutí Janetzkému bylo málo.

„Jeho výkon si zhodnotíme v kabině. Uvidíme, zda je to hráč, který nám může pomoct,“ prohlásil Vrba.

První půlku jsme prohospodařili, štve Tkáče. Hradci závidí fantastický stadion

Vedení klubu se po nevydařeném vstupu do sezony zřejmě poohlédne po dalších borcích, kádr před koncem přestupního termínu jistě doplní. „Řešení hledáme, ale nevím, jak moc je to reálné. O žádných jménech se nebavíme, ale může se stát, že se to během dvou či tří dnů změní,“ připouští kouč.

Vrbovi svěřence sužují nevyrovnané výkony. „Někteří odehrají část zápasu dobře a pak v dalším utkání nastoupí od začátku a nedaří se jim tak, jako předtím,“ nechápe Vrba.

I proto neustále točí sestavou, v ofenzivě zkouší různé varianty.

Ideální složení ale doposud nenašel. „Nemáme to jako Hradec, který má dvanáct či třináct jasných hráčů a zbytek doplňuje podle potřeby,“ poukazuje.

Ševci v nové Malšovické aréně začali pořádně hrát až po inkasované brance v závěru první půle. Do té doby se spíše jenom bránili.

„Viděli jsme minulé domácí utkání Hradce s Českými Budějovicemi, kdy vyhrál 5:1. Možná kvůli tomu jsme měli ze soupeře větší respekt. Chtěli jsme hrát ze zajištěné obrany, důsledně vzadu a chodit do brejků,“ vysvětluje svůj záměr. „Soupeře jsme až do gólu nepustili do žádné vyložené šance. Inkasovanou brankou se ale všechno změnilo,“ míní.

Ševci vyšli v Hradci Králové střelecky i bodově naprázdno, klesli na ligové dno

Domácí poslal do vedení v první minutě nastavení úvodního dějství obránce Adam Gabriel, pojistku po rychlém brejku přidal v 74. minutě další bek Daniel Horák.Ševci měli ve druhé půli herně navrch, ale na vyrovnání nedosáhli.

Slončíkův parádní volej směřující do sítě obětavě vyhlavičkoval stoper Leibl, další rána střídajícího záložníka šla pouze do boční sítě.

„Byla škoda, že se nám nepodařilo srovnat. Pak by měl zápas větší atraktivitu. Hradec by hrál možná víc dopředu a pro diváky by to bylo zajímavější,“ je přesvědčený hostující kouč.

Moravané ale vyšli na východě Čech střelecky i bodově naprázdno, jsou poslední.