Před Vánoci se mládežnický reprezentoval prosadil dvakrát, od té doby neskóroval.

V novém kalendářním roce na branku stále čeká. „Samozřejmě vím, že bych měl týmu pomoct nějakými góly, ale hlavní je, když se bude dařit mužstvu a budeme bodovat, což je důležitější než osobní statistky,“ říká zlínská osmašedesátka.

Ševci poslední dvě šichty výsledkově zvládli, ve druhém anglickém týdnu si připsali dvě cenné výhry nad Mladou Boleslaví a Olomoucí. S pětadvaceti body na kontě se jim dýchá mnohem lépe.

Klokani jsou na tom podobně, po poslední remíze s Českými Budějovicemi přenechali jedenáctou pozici právě Fastavu. „Bohemka je nepříjemný tým. Hodně běhavý, soubojový. Bude to víc boj než kombinační fotbal, ale zápas chceme zvládnout,“ říká.

„Je to soupeř z našich pozic, má jenom o bod méně, takže bude důležité, abychom mu odskočili a přiblížili se mužstvům, které jsou v tabulce před námi, abychom měli ještě větší klid,“ přidává.

Ševcům to ale proti celku z Vršovic v domácím prostředí vůbec nejde.

Po návratu do ligy v roce 2015 klokany ještě neporazili, poslední dva duely dokonce prohráli. „O tom vůbec nevím, ale aspoň je na čase tuto statistiku změnit,“ burcuje. V hostujícím týmu zná pouze útočníka Davida Puškáče, se kterým hrával v rodné Opavě. Žádné hecování před sobotním duelem ale neplánuje, kamaráda pozdraví až na hřišti.

Moravané na Letné naposledy porazili Bohemku v dubnu 2003, tehdy rozhodl Michal Nehoda. Od té chvíle si ale v domácím prostředí na zelenobílé nepřišli.

Zlíňany ale předcházející série nijak netrápí, po vydařeném týdnu se do mužstva zase vrátil úsměv a pohoda. Konečně je zase čas na vtípky. „Určitě je to takové příjemnější, na druhé straně předtím to nebylo nijak extrémně nervózní, nebo špatné. Ale je fakt, že jsme se po dvou výhrách uklidnili,“ přiznává.

TRÉNOVALI NA TRÁVĚ

Ševci mají k dobru na Brno, které se nachází na sestupové šestnácté pozici, jedenáct bodů. Hůře než Zbrojovka jsou na tom Příbram s Opavou. Osud Slezanů, mezi jejichž odchovance patří, není Janetzkému lhostejný. „Kluky sleduji, moc se jim nedaří, ale věřím, že nějaké body získají a o záchranu se poperou,“ pronesl.

Náladu fotbalistům Zlína zvedlo i počasí. Tuhé mrazy i sníh jsou snad definitivně pryč, Ševci si tak v úterý poprvé zatrénovali na přírodní trávě. „Bylo to příjemné,“ usmál se třiadvacetiletý fotbalista.

Přitom ještě před měsícem byl se spoluhráči zavřený doma a trpěl v karanténě, kam se dostal po nákaze v týmu koronavirem. Návrat k tréninku nebyl úplně bezbolestný. „Deset dnů jsme nic nedělali, pak jsme rovnými nohama skočili do zápasů a hráli středa – sobota. Mně osobně ale takto náročný program vyhovuje,“ tvrdí.

Kdyby bylo po jeho, dvakrát týdně by hrál klidně dál.