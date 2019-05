Po nečekaném konci posledně jmenovaného ale povýšil a v pátečním zápase s Olomoucí povede ševce jako hlavní trenér.

Premiéru ve FORTUNA:LIZE si otrokovický rodák odbude v sedmatřiceti letech.

„Před námi je obrovská výzva. Všem se nám ulevilo, že jsme tam, kde jsme chtěli být. Já i hráči se na play-off těšíme. Všichni víme, že sezona neskončila třicátým kolem. Pro všechny je zajímavé, že pořád máme o co hrát,“ říká Jan Kameník.

Jaké pocity ve vás po úterních událostech převládají?

Pocitů je asi víc. Jsou smíšené, protože když jeden z členů realizačního týmu odchází, tak to nikdy není pro nikoho příjemné. Obzvlášť pro nás, blízké spolupracovníky. Tahle věc ve fotbalovém životě není úplně fajn. Na druhé straně to fotbalový život prostě přináší. Sám to vím, protože už jsem taky byl odvolaný.

Nebojíte se odpovědnosti?

Zodpovědnost musím přijmout. Pokud pomýšlím na to, že jednou v budoucnu budu trénovat, stejně bych se tomu dřív nebo později nevyhnul. Ba právě naopak. Každý trenér čeká na to, aby příležitost dostal. Bohužel u mě k tomu došlo tímto způsobem, po nepříjemných okolnostech.

Kdy jste se o konci trenéra Pivarníka dozvěděl?

Dozvěděli jsme se to v úterý odpoledne. Úterní odpoledne a večer byly trošku náročnější. To ale k tomu patří a je potřeba to přijmout. Bylo potřeba připravit soupeře, trénink a už se to tady potom dopoledne rozběhlo a jelo to.

Vnímáte, že byste mohl vést zlínský tým také v příští sezoně?

Tak daleko jsem se ještě nedíval. Momentálně řeším situaci, která nastala. Hlavní je, abychom se dobře nachystali na dva zápasy s Olomoucí. Co bude potom, rozhodne vedení klubu a okolnosti.

Jaký jste měl pocit z prvního tréninku?

Pocit jsem měl dobrý, protože kluci fungovali velmi dobře. Bylo vidět, že jsou nachystaní, soustředění, koncentrovaní.

Chystáte před play-off zásadní změny?

Na razantní změny teďka není úplný prostor, ale něco možná bude jinak. Já v hlavě myšlenku mám. Až budeme mít chvilku prostor, sedneme si Davidem (Hubáček – pozn. red.) a Otou (Novák – pozn. red.) a Zdeňkem (Grygera – pozn. red.) a některé věci rozebereme. Zatím toho prostoru nebylo moc, ale středeční trénink už něco naznačil.

Jak to vypadá s marody. Stihnou se někteří hráči do pátku uzdravit?

Situace je lepší, někteří kluci se už vrátili do tréninku. Jiní jsou ale ještě mimo. Čtvrtek rozhodne o konečné nominaci na utkání. Stále na někoho čekáme.

Co vůbec očekáváte od dvojzápasu s Olomoucí?

Je pravda, že je to takový pohár. Play-off má nějaká svá specifika, svoji pohárovou matematiku, která je jasně daná. My půjdeme do zápasu s jasným cílem, který jsme si dali. Víme, že Olomouc je silný a nepříjemný soupeř. K Sigmě máme zdravý respekt, na druhé straně se na utkání těšíme. Hrajeme prostřední skupinu, můžeme si říct o poháry. Sezona se nějak vyvíjela a teďka dospěla do závěrečné fáze a my jsme rádi, že můžeme hrát střední skupinu a že můžeme ještě bojovat o poháry, protože některé týmy jsou na tom trošku hůř a mají teďka jiné starosti.

Doma bude důležité neinkasovat. Přizpůsobíte tomu taktiku?

Je pravda, že se nám na jaře nedařilo odehrát utkání bez inkasované branky. Výjimkou bylo domácí utkání se Slavií. Právě tento zápas ukázal, že tým je toho schopný. Byli bychom moc rádi, kdyby se nám to podařilo i nyní s Olomoucí, protože směrem dopředu mužstvo sílu má a dokáže udeřit.