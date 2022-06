K podpisu titulárního partnera promluvil ředitel zlínského klubu Leoš Gojš. „Jsme velmi rádi, že se nám podařila dotáhnout jednání do úspěšného konce. Je to pro nás důležitý krok v otázce další stabilizace klubu. Ono totiž vždy, když něco skončí, něco nového začíná, a tak po ukončení spolupráce s FASTAV development dochází ke spolupráci s velmi kvalitním spoluhráčem, významnou a stabilní českou společností, TRINITY BANK a. s. Tento moment dodává všem v klubu i mimo něj impuls a motivaci do dalších sezon,“ těší Gojše.

Conde míří do zahraničí! Fotbalový Zlín bude mít nový název. Jaký?

Jak by mělo vypadat propojení nového generálního a titulárního partnera?„Společnost Tipsport bude nosit titul generálního partnera FC TRINITY Zlín a zároveň bude logo Tipsportu umístěno na dresech hráčů A-týmu, a to na přední straně společně s logem společnosti Climax. Stane se tak minimálně v dalších třech nadcházejících ročnících,“ uvedl klub na oficiálním webu.

Společnost Fastav z pozice titulárního partnera opustila zlínský fotbalový klub po dlouhých deseti letech.